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ERSUN YANAL: Tribünlerin sevgilisi konumunda. Hemen her maçta Kadıköy, “Ersun Yanal” sesleriyle inliyor. Ancak Ali Koç, “Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacak! Ersun Yanal hocamız bizim programımızda yok. Taraftarımız şimdilik bu sevdaya son versin. Şimdilik diyorum çünkü benden sonra ne olur bilmiyorum” diyerek Yanal’a kapıyı kesin bir şekilde kapattı.