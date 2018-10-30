AYKUT KOCAMAN: Sezon başında gönderiliş şekli çok konuşuldu. Yardımcılarının takımı sabote ettikleri iddiasıyla kovulması da büyük ses getirdi. Ancak Ali Koç, Aykut Kocaman’la ilgili hiçbir ithamda bulunmadı. Buna rağmen Kocaman’ın yardımcılarına yapılan muamele nedeniyle kırgın olduğu kaydedildi. Tecrübeli teknik adamın dönmesi olası görünmüyor.
ERSUN YANAL: Tribünlerin sevgilisi konumunda. Hemen her maçta Kadıköy, “Ersun Yanal” sesleriyle inliyor. Ancak Ali Koç, “Dün olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacak! Ersun Yanal hocamız bizim programımızda yok. Taraftarımız şimdilik bu sevdaya son versin. Şimdilik diyorum çünkü benden sonra ne olur bilmiyorum” diyerek Yanal’a kapıyı kesin bir şekilde kapattı.
TAYFUN KORKUT: Hocalık kariyerinde, sezon ortasında göreve geldiği hemen her takımda başarılı oldu. Yöneticilerin bir bölümü, en azından sezonu Tayfun Korkut’la kapatıp, yeni sezon öncesi yapılanmaya devam etme taraftarı. Fenerbahçe’yi yakından tanıması, Almanca, İngilizce ve İspanyolca bilmesi sayesinde iletişim sorunu yaşamayacak olması, Korkut’u ön plana çıkartıyor.
LUCESCU: Ligi de futbolcuları da yakından tanıyor. Rumen teknik adamın sezon sonuna kadar milli takımla birlikte Fenerbahçe’yi de çalıştırması, yeni bir formül olarak görünüyor. Lucescu’nun bu teklife olumlu yanaşması muhtemel. Ancak milli takımın istikrarsız sonuçlar aldığı dönemde TFF’nin bu duruma sıcak bakmayacağı iddia ediliyor.
ROBERTO CARLOS: Fenerbahçe’nin başına geçmeyi fazlasıyla istiyor. Semih Özsoy, daha önce kendisiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kişisel fikrim, Roberto Carlos çok iyi bir insan ve futbolcuydu ancak antrenörlük seviyesi Fenerbahçe için yeterli değil” demişti. Yine de Brezilya futbol adamının ismi de adaylar arasında yer alıyor.
JARDİM: Yeniden yapılanmanın aynen devam etmesini isteyen yöneticiler, Jardim’in getirilmesi taraftarı. 44 yaşındaki teknik adam Monaco’yu yıldızlara para saçan bir kulüpten, gençlerle başarı yakalayıp oyuncu satışından milyonlar kazanan bir takıma dönüştürdü. Şu anda boşta olması da Portekizli teknik adamı cazip kılıyor. (Fanatik)
YERLİ OLURSA ÖZDEŞ, YABANCI OLURSA BLANC!
Vatan gazetesindeki habere göre; kamuoyunda birçok isim konuşulurken, adaylardan 2 tecrübeli hoca ön plana çıkıyor. Yönetim öncelikli olarak "yabancı mı, yerli mi?" sorusunun yanıtını belirleyecek ve ona göre hareket edecek.
Hızlı karar verip hata yapmaktan çekinen sarı-lacivertlilerin yabancı hoca için favorisi Laurent Blanc. 2016’da PSG’den ayrıldıktan sonra hiçbir kulüpte çalışmayan 52 yaşındaki teknik adamın ön plana çıkmasının en büyük nedeni sportif direktör Damien Comolli olan yakın ilişkisi.
Vatandaşı Blanc ile çok iyi dost olan Comolli, Cocu görevdeyken bile onunla telefon görüşmeleri gerçekleştiriyordu. Fenerahçe’deki gelişmelerden haberdar olan Blanc, şu an için cepte görünüyor.
En son 2013-16 yılları arasında PSG’yi çalıştıran Blanc, 173 maçta takımın başında görev yaptı. Fransız teknik adam maç başına 2.36’lık puan ortalaması tutturup başarılı bir grafik çizmişti.
Yerli teknik direktörde 1 numaralı aday ise Kemal Özdeş. 1 Ekim’de Kasımpaşa’dan ayrılan 48 yaşındaki çalıştırıcı da şu an için boşta. Kendisine gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olan Özdeş, Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor.
SERGEN YALÇIN BOMBASI
Fotomaç'ın haberine göre; yönetim, yerli adaylar üzerinde araştırma yapıyor. Sportif direktör Damien Comolli ise yabancı seçenekleri masaya yatırdı. Yönetimin üzerinde durduğu teknik adamların başında Tayfun Korkut, Sergen Yalçın ile Yeni Malatya'nın hocası Erol Bulut geliyor.
Başkan Ali Koç ve kurmayları, bu isimler üzerinde sürekli olarak fikir alışverişi yapıyor. Comolli ise dün gün birçok yabancı çalıştırıcı ile telefon görüşmelerinde bulundu.
Fransız sportif direktörün favori ismi Leonardo Jardim. En son Monaco'yu çalıştıran ve şu anda boşta olan Portekizli hoca gelmeye hazır. Jocelyn Gourvennec, Comolli'nin irtibat kurduğu bir diğer isim. Bir takım çalıştırmayan Fransız hoca, son olarak Bordeaux'da görev almıştı.
Arthur Zico da seçenekler arasında. Fenerbahçe'yi 2007'de şampiyon yapan Brezilyalı hocanın yardımcısı olarak Alex de Souza'nın ismi geçiyor. Roberto Carlos, Christoph Daum, Zeljko Buvac ve David Moyes isimleri de masada.
YERLİLERİN FAVORİSİ KORKUT
Tayfun Korkut yerli adaylar arasında ismi öne çıkan ilk isim. F.Bahçe'de 5 sezon futbol oynayan, teknik adamlık kariyerine ise Hannover 96'da başlayan, ardından sırasıyla Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen'de görev yapan Korkut, Stuttgart'ın başında yakaladığı çıkışla büyük sükse yapmıştı.
TFF İLE MASAYA OTURULACAK!
Takvim'in haberine göre ise; 5 aday arasında Lucescu ismi ön plana çıktı. Rumen teknik adamın Fenerbahçe'yi ve Süper Ligi tanıyor olması Başkan Ali Koç ve kurmayları için tercih sebebi oldu.
Başkan Koç'un Lucescu için TFF ile görüşmeye yapacağı ve izin isteyeceği bildirildi. Eğer TFF ile anlaşma sağlanırsa Lucescu, milli takımdaki görevinden istifa edip F.Bahçe'nin başına geçecek. Tecrübeli teknik adamın bu teklife sıcak bakacağı öğrenrildi.
4 HOCA ADAYI DAHA VAR
TFF, Luce için izin vermezse Blanc, Dalic, Jardim ve Tayfun Korkut ile temasa geçileceği bu 4 teknik adamdan birinin takımın başına geçeceği ifade edildi. Ancak yeni hoca derbiye yetişmeyecek.
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