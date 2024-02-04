Fenerbahçe Parolapara, Alanya'ya set vermedi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Atatürk
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Turgut Uzunçakmak
Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Bertuğ Öndeş, Emin Gök, Uriarte (Ali İhsan Heper, Umut Durur, İrfan Çetinkaya, Oğuzhan Doğruluk, Uğur Kılınç, Azizcan Ataoğlan)
Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar, Penchev, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Mert Cuci)
Setler: 22-25, 19-25, 19-25
Süre: 82 dakika (30, 27, 25)