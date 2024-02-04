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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Parolapara, Alanya'ya set vermedi - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe Parolapara, Alanya'ya set vermedi

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:21
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        Fenerbahçe, Alanya'ya set vermedi
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.

        Salon: Atatürk

        Hakemler: Ozan Sarıkaya, Turgut Uzunçakmak

        Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Bertuğ Öndeş, Emin Gök, Uriarte (Ali İhsan Heper, Umut Durur, İrfan Çetinkaya, Oğuzhan Doğruluk, Uğur Kılınç, Azizcan Ataoğlan)

        Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar, Penchev, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Mert Cuci)

        Setler: 22-25, 19-25, 19-25

        Süre: 82 dakika (30, 27, 25)

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