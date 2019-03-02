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Pazartesi günü ilk yarısını 3-0 geride tamamladığı Beşiktaş maçında unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak 3-3'lük eşitliği yakalayan Fenerbahçe, son haftaların flaş ekibi Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Başakşehir ve Galatasaray'la birlikte ikinci yarının en çok puan toplayan ekibi olan Rizespor karşısında alacağı galibiyetle çıkışa geçmek isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal da 11 kararını verdi.