Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi kim oldu? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi 5 Ağustos bugün gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan çekilişin ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Bu gelişme sonrası ''Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi kim oldu, hangi takım?'' sorusunun yanıtı sarı lacivertli takımın taraftarları tarafından araştırılmaya başlandı. Kanarya, play-off turunu geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. İşte, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi ve maç tarihleri…
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rakibi merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi bugün İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Sarı lacivertli temsilcimizin play-off turu rakibi belli oldu. Devler Ligi play-off turu ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nde yeni formata göre takım sayısı 32’den 36’ya yükseltilirken geleneksel grup aşaması yerine lig sistemine geçilecek. İşte, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rakibi...
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU RAKİBİ KİM OLDU?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi bugün İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Temslcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-Union Saint Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Sarı lacivertli takım, play-off turunu geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Play-off turunu geçecek takımlar, adlarını bu sezon ilk kez lig formatıyla oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Lille'i elemesi halinde Fenerbahçe, play-off turunda ilk maçını İstanbul'da, rövanşı deplasmanda oynayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ
Young Boys-Galatasaray
Dinamo Zagreb - Qarabağ / Ludogorets
Midtjylland / Ferencvarosi - Slovan Bratislava / APOEL FC
Jagiellonia / Bodo Glimt - Kızılyıldız
Malmö / PAOK - Sparta Prag / FCSB
Fenerbahçe / Lille - Slavia Prag-Union SG
Dynamo Kiev / Rangers - Salzburg / FC Twente
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonla birlikte yeni bir format uygulanacak. 32 takımdan oluşan turnuva, bu sezonla birlikte 36 takımla düzenlenecek.
Grup maçlarının yerine lig formatına geçilecek olan Şampiyonlar Ligi'nde takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak.
8 maç sonunda oluşan sıralamada ilk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek.
9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak.
DEVLER LİGİ FİKSTÜRÜ
Şampiyonlar Ligi'nde sezon 17 Eylül'de başlayacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonunda final 31 Mayıs'ta Allianz Arena'da oynanacak.
Devler Ligi'nin 2024/25 sezonu takvimi şöyle:
Lig aşaması kura çekimi: 29 Ağustos 2024
1. Hafta: 17-19 Eylül 2024
2. Hafta: 1-2 Ekim 2024
3. Hafta: 22-23 Ekim 2024
4. Hafta: 5-6 Kasım 2024
5. Hafta: 26-27 Kasım 2024
6. Hafta: 10-11 Aralık 2024
7. Hafta: 21-22 Ocak 2025
8. Hafta: 29 Ocak 2025
Play-off: 11-12 Şubat 2025 / 18-19 Şubat 2025
Son 16 turu: 4-5 Mart 2025 / 11-12 Mart 2025
Çeyrek final: 8-9 Nisan 2025 / 15-16 Nisan 2025
Yarı final: 29-30 Nisan 2025 / 6-7 Mayıs 2025
Final: 31 Mayıs 2025