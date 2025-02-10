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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı - İş-Yaşam Haberleri

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı

        İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 17:02 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:02
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        Sabiha Gökçen'de uçuşlarda azaltma kararı
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        Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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