Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Ligde tarihindeki en kötü sezonunu yaşayan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan sarı-lacivertliler, Sivas ekibi karşısında galip gelerek rahat bir nefes almayı hedefliyor.
Haftaya küme düşme hattının 1 puan önünde 28 puanla 14. sırada giren sarı-lacivertliler, ligdeki son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki Demir Grup Sivasspor ise 34 puan ve averajla haftaya 7. sırada girdi.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Bülent Yıldırım
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Topal, Tolgay, Ayew, Zajc, Moses, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
SİVASSPOR: Tolgahan, Fatih, Bjarsmyr, Papp, Ziya, Ndinga, Hakan, Douglas, Özer, Emre Kılınç, Diabate
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş
YANAL'IN KADIKÖY'DE LİG YENİLGİSİ YOK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de ligde yenilgisi bulunmuyor. Sarı-lacivertli ekibin başında Kadıköy'de 22 lig maçına çıkan Yanal, 17 galibiyet, 5 beraberlik alırken, hiç yenilgi yaşamadı.
26. RANDEVU
Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya geliyor. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 25 maçtan 16'sını Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 7 maçı kaybetmeyen, 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 59 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabaka 0-0 tamamlandı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 12 maçtan 10'unu sarı-lacivertli ekip, birini kırmızı-beyazlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere bitti. Kadıköy'de Sivasspor'a 31 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 11 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 4-1 galip geldi. Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda gol attığı rakibine son 4 randevuda puan kaybetmedi.
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