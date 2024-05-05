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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

        Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak. Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Sarı-lacivertlilerde Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 10:21 Güncelleme: 05.05.2024 - 10:21
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        Konyaspor maçı öncesi iki eksik
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

        Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor.

        Son deplasman mücadelesinde EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşarken, bir sonraki hafta iç sahada derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

        İKİ EKSİK VAR

        Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

        Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in yanı sıra saha çalışmalarına başlayan Jayden Oosterwolde, yarın oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

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        SAVUNMADA FORMAYA ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ YAKIN

        İsmail Yüksek'in sakatlığı sebebiyle teknik direktör İsmail Kartal, bu bölgede Krunic'e formayı vermeyi planlıyor.

        Krunic'in ilk 11'de sahaya çıkması durumunda ilk 11'de 3 yerli oyuncunun yer alma zorunluluğundan kaynaklı olarak savunmada Çağlar Söyüncü'nün forma giymesi bekleniyor.

        Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin de diğer yerli isimler olması bekleniyor.

        Fenerbahçe'nin Konya deplasmanındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

        Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

        SARI-LACİVERTLİLERDE 7 OYUNCU KART SINIRINDA

        Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda Mondihome Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

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