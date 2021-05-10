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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek
AA

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinin ardından 9'uncu maçına çıkacak sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.

Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

ŞAMPİYONLUK İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Sarı-lacivertli ekip, rakibini yenmesi durumunda şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyacak.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Serdar Aziz, yarın sarı kart görmeleri halinde son hafta Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan Sinan Gümüş de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

30. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 64 golüne, Sivasspor 39 golle karşılık verdi. Ligde bu sezon Sivas'ta oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'de İstanbul'da 15. kez karşılaşacak. İki takım arasında Kadıköy'de yapılan 14 maçtan 11'ini sarı-lacivertli ekip, 2'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 1 karşılaşma da berabere bitti. Kadıköy'de Sivasspor'a 34 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 14 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçta konuk ekip 2-1 galip geldi. Öte yandan Fenerbahçe, evindeki bütün maçlarda rakibine gol atmayı başardı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

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