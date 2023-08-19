Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

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Fenerbahçe-Twente maçı için nefesler tutuldu. UEFA Konferans Ligi play off turu kapsamında Twente ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler gruplara kalabilmek için sahaya çıkıyor. İsmail Kartal yönetiminde Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe Hollanda temsilcisini eleyip adını gruplara yazdırmak istiyor. Peki, "Fenerbahçe-Twente maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Twente maçı öncesinde öne çıkan detaylar...