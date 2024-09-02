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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç takvimi 2024-2025: Fenerbahçe-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Fenerbahçe-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Union SG maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri geçtiğimiz hafta yapılan kura çekimi ile belli olmuştu. Akabinde ise Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç takvimi futbolseverlerin gündemindeki yerini almıştı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi fikstürü netlik kazandı. Sarı lacivertli temsilcimiz, ilk hafta maçını Union Saint-Gilloise ile oynayacak. Peki Fenerbahçe - Union SG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte FB Avrupa maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 12:58 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:04
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        Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi için geri sayım devam ediyor. Temsilcilerimizin rakiplerinin belli olduğu kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirildi. Fenerbahçe’nin lig aşamasındaki rakipleri, Slavia Prag, Manchester United, Olympique Lyon, AZ Alkmaar, Union SG, Midtjylland, Athletic Bilbao ve Twente oldu. Sarı lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Belçika ekibi Union SG ile olacak. Peki, Fenerbahçe - Union SG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2024-2025 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi fikstürü…

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        FB UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU!

        Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı.

        Sarı lacivertli ekip, yeni format gereği dördü içeride dördü deplasmanda olmak üzere 8 takımla karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

        Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemeyecek.

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        FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

        Fenerbahçe- Union SG maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak ve saat 19.45’te başlayacak.

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        FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın TRT 1'den naklen yayınlanması bekleniyor.

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        FENERBAHÇE’NİN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe’nin "Kupa 2"deki fikstürü şöyle:

        1. HAFTA

        26 EYLÜL PERŞEMBE

        19.45 FENERBAHÇE - UNION SAINT-GILLOISE

        2. HAFTA

        3 EKİM PERŞEMBE

        22.00 TWENTE - FENERBAHÇE

        3. HAFTA

        24 EKİM PERŞEMBE

        22.00 FENERBAHÇE - MANCHESTER UNITED

        4. HAFTA

        7 KASIM PERŞEMBE

        23.00 AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE

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        5. HAFTA

        28 KASIM PERŞEMBE

        23.00 SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE

        6. HAFTA

        11 ARALIK ÇARŞAMBA

        18.30 FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO

        7. HAFTA

        23 OCAK PERŞEMBE

        20.45 FENERBAHÇE - LYON

        8. HAFTA

        30 OCAK PERŞEMBE

        23.00 MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE

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