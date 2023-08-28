Fenerbahçe ve Galatasaray Antonio için devrede! - Galatasaray Haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray Antonio için devrede! - Galatasaray Haberleri

3 Şurada Paylaş!









23 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu için birçok kulübün transfer yarışında olduğu belirtilirken, öne çıkan takımlar arasında Fenerbahçe, Galatasaray, PAOK ve bir Suudi Arabistan kulübü olduğu yer aldı.