Fenerbahçe ve Galatasaray Antonio için devrede!
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'da forma giyen Marcos Antonio'ya talip oldu. İşte detaylar...
Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.
İtalya basınında Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Lazio'nun Marsilya'dan Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katması sonrasında Marcos Antonio'nun takımdan ayrılması bekleniyor.
23 yaşındaki Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu için birçok kulübün transfer yarışında olduğu belirtilirken, öne çıkan takımlar arasında Fenerbahçe, Galatasaray, PAOK ve bir Suudi Arabistan kulübü olduğu yer aldı.
PAOK'un 10 gündür oyuncuyu transfer etmek için uğraştığı haberin detaylarında yer alırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ciddi teklifle Lazio'nun kapısını çalacağı iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon 7.5 milyon euro karşılığında Shakhtar Donetsk'ten Lazio'ya transfer olan 23 yaşındaki Marcos Antonio, İtalyan ekibiyle çıktığı 22 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.