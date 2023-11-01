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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Becao ve Fred'den kötü haber! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye Becao ve Fred'den kötü haber!

        Fenerbahçe, Pendik maçında sakatlanan Becao ve Fred'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Rodrigo Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 01.11.2023 - 11:11 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:42
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        Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!
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        Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlık yaşayan iki oyuncusu Rodrigo Becao ve Fred için açıklama yaptı.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

        Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır.

        Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir.

        Kamuoyunun bilgisine sunarız."

        SAKATLIKLARDA SON DURUM NE?

        Kasığında yırtık tespit edilen Fred, Süper Lig'in 12. haftasındaki Adana Demirspor müsabakasına yetiştirilmeye çalışılıyor. Samandıra'da teyakkuza geçilirken Brezilyalı yıldızın 12 Kasım'daki zorlu deplasmanda süre alması için yoğun çaba sarf ediliyor.

        Hamstring grubunda tendon kopması tespit edilen Rodrigo Becao'nun sahalara döneceği süre ise belirsiz. Sağlık heyeti, teknik heyet ile fikir alışverişinde bulunurken Brezilyalı oyuncunun sakatlık süresi, Becao'ya uygulanacak tedaviye karar verildikten sonra netleşecek.

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