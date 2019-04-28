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Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu'ndan basın toplantısı açıklaması

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken teknik direktör Ersun Yanal maç sonrasındaki basın toplantısında soru kabul etmeyince basın mensupları tepki göstermiş ve salonu boşaltmıştı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu bu karardaki sorumluluğu üstlenerek Ersun Yanal'ın sezon sonunda detaylı bir açıklama yapacağını dile getirdi

Ersun Yanal

Lig tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile evinde 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal maç sonrasında kısa bir değerlendirme yapmış ve soru kabul etmemişti. Yanal'ın soru kabul etmeyeceği söylendiğinde ise basın mensupları bu duruma tepki göstererek basın toplantısının yapıldığı salonu terk etmişti. Fenerbahçe'nin kurumsal iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu bu konuya ve getirilen eleştirilere yanıt verdi.

Bu karardaki sorumluluğu üstlenen Sipahioğlu "Hocamızın cevaplamaktan kaçtığı hiçbir konu yoktur" ifadelerini kullanarak Yanal'ın sezon sonunda detaylı teknik ve genel analizlerini kamuoyu ile paylaşacağını dile getirdi.

Sipahioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Dün akşam maçtan sonra hocamız ile basın toplantısı öncesi görüşürken, hocamızın da maçın gerginliği ile ekstra yorgunluğunu belirtmesi nedeniyle, beraberce soru alınmaması ve hafta içi basına açık idmanda sohbet toplantısı gerçekleştirilmesi kararını aldık. Bu olayda sorumluluk, Kurumsal İletişimden Sorumlu YK üyesi olarak bana aittir. Söz konusu olaya tepki gösterenler eleştirilerini hocamıza değil bana yapabilirler. Ancak, benim de bazı basın mensuplarına bir çift lafım var. Lütfen çok dikkatlice okusunlar"

"Öncelikle samimi şekilde eleştirilerini dile getiren tüm basın mensuplarına her zaman saygımız sonsuz. Ancak herkese hatırlatmak gerekir ki, daha önce ülkemizde de camiamızda da onlarca kez soru alınmayan basın toplantıları gerçekleşti. Bu durum ne ilk ne de son defa yaşandı. Bununla birlikte; geçmişte bazı teknik direktörlerin basına karşı hakarete kadar varan eylemlerine dahi, tabiri caizse 'GIK' diyemeyenlerin veya ilişkilerinden dolayı demeyenlerin, söz konusu Fenerbahçe olduğunda, hocamızı böyle eleştirmeleri tek kelimeyle haysiyetsizliktir"

"Ne yazık ki, spor medyamızda 'tarafsız spor adamı' gibi gözükmeye çalışıp da, bazı odakların kanaat önderi ve tetikçisi olarak kamuoyuna yön vermeye çalışan çirkin bir sistem mevcuttur. Fenerbahçe Spor Kulübü, hangi söylemlerin ne amaçlarla gerçekleştirildiğinin farkındadır. Son olarak camiamız emin olsun ki; hocamızın cevaplamaktan kaçtığı (!) hiçbir konu yoktur. Hocamız, sezon sonu çok detaylı teknik ve genel analizlerini kamuoyu ile paylaşarak birçok konuyu aydınlatacak. Şimdi Fenerbahçe için hep birlikte bu sürece göğüs germek mecburiyetindeyiz"

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