Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ersun Yanal'dan Cüneyt Çakır tepkisi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçının ardından hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Yanal, "Bizim Kayserispor maçıyla MHK değişti. Fenerbahçe bu kadar kolay ve hızlı yıpratılacak takım değil. Bu kadar kolay çıkan kartları ve ortaya konan tavrı hak etmiyor. Bu kartlar geleneksel hale geldi. Yarın büyük ihtimalle medya bölümündeki arkadaşlarımız bu hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapacaktır" dedi

Fenerbahçe

Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Yanal, medya ekibinin yarın bu konuda bir açıklaması olacağını belirterek şunları söyledi: "İki başlıkta konuşmak lazım. Birinci başlık teknik yorum, ikincisi ise hakem. Sadece oyuncularımızın 10 kişi kaldıktan sonraki tutumlarını övebiliriz. Sonuna kadar sonuca gitmek için mücadeleyi bırakmamalarını övebiliriz. Ancak Fenerbahçe bunları aşacak."

"KAYSERİ MAÇIMIZLA MHK DEĞİŞTİ!"

"F.Bahçe bunlara alışık değil, bu pozisyonda oynamaya alışık değil. Bizim Kayserispor maçıyla MHK değişti. Fenerbahçe bu kadar kolay ve hızlı yıpratılacak takım değil. Bu kadar kolay çıkan kartları ve ortaya konan tavrı hak etmiyor. Bu kartlar geleneksel hale geldi. Yarın büyük ihtimalle medya bölümündeki arkadaşlarımız bu hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapacaktır."

Ersun Yanal, basın toplantısında soru almayacağını söyledi ve bunun üzerine basın mensuplarının bir bölümü toplantı odasından ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU - MAÇ ÖZETİ
FUTBOL90+6'da gelen gol!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transfer müjdesini verdi! Ali Koç canlı yayında açıkladı!
FUTBOLAli Koç transfer müjdesini verdi!
Volkan Demirel: "Otobüse gider, özür diletirim"
FUTBOL"Otobüse gider, özür diletirim"
Ahmet Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e cevap!
FUTBOLAğaoğlu'ndan Volkan'a cevap!
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında ekrana yansımayan anlar...
FUTBOLEkrana yansımayan anlar...
Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki!
FUTBOLKadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X