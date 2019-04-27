Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Yanal, medya ekibinin yarın bu konuda bir açıklaması olacağını belirterek şunları söyledi: "İki başlıkta konuşmak lazım. Birinci başlık teknik yorum, ikincisi ise hakem. Sadece oyuncularımızın 10 kişi kaldıktan sonraki tutumlarını övebiliriz. Sonuna kadar sonuca gitmek için mücadeleyi bırakmamalarını övebiliriz. Ancak Fenerbahçe bunları aşacak."

"KAYSERİ MAÇIMIZLA MHK DEĞİŞTİ!"

"F.Bahçe bunlara alışık değil, bu pozisyonda oynamaya alışık değil. Bizim Kayserispor maçıyla MHK değişti. Fenerbahçe bu kadar kolay ve hızlı yıpratılacak takım değil. Bu kadar kolay çıkan kartları ve ortaya konan tavrı hak etmiyor. Bu kartlar geleneksel hale geldi. Yarın büyük ihtimalle medya bölümündeki arkadaşlarımız bu hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapacaktır."

Ersun Yanal, basın toplantısında soru almayacağını söyledi ve bunun üzerine basın mensuplarının bir bölümü toplantı odasından ayrıldı.