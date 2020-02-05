Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kırklarelispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Sarı-lacivertlilerde maç sonunda futbolcular Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu ile teknik direktör Ersun Yanal açıklamalar yaptı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki günde iki defa yaşanan çığ faciasına değinen Deniz Türüç, "Van'da çığ düştüğünü öğrendik. Çok üzgünüz. Hayatta futboldan daha önemli şeyler var. Bu haberlerden sonra futbol konuşmasak daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Futbol konuşmanın sırası olmadığını dile getiren Ferdi Kadıoğlu da "Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Van'da olanlar çok üzücü ve inanılmaz" dedi.

Kendilerini destekleyen herkese teşekkür eden Ersun Yanal da yaptığı kısa konuşmada "Doğal afette hepimiz çok üzüldük. Sahayı düşünemiyoruz, Van'da olanlardan dolayı çok etkilendik. Buraya bizi desteklemeye gelenlere teşekkürler. Herkesin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.