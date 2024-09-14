Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de ilk maçına çıktı
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton & Hove Albion formasıyla Premier Lig'de ilk maçına Ipswich Town karşısında çıktı. Ferdi'nin 68'inci dakikada dahil olduğu karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
İngiltere Premier Lig’in 4’üncü haftasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion sahasında Ipswich Town’u konuk etti. Karşılaşma 0-0’lık eşitlikle sona erdi.
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, 68’inci dakikada Hinshelwood’un yerine oyuna dahil oldu.
Sakatlığı nedeniyle Galler ve İzlanda ile oynanan milli maçların kadrosuna dahil edilmeyen Ferdi Kadıoğlu, yaklaşık 1 aylık aranın ardından bir karşılaşmada görev aldı. 24 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde ilk kez maça çıktı.