Ferdi'ye son talip Leverkusen
Liverpool, Arsenal, West Ham, Borussia Dortmund ve Napoli'nin radarında olan 24 yaşındaki sol bekle Bundesliga'nın şampiyonu Bayer Leverkusen de ilgilenmeye başladı. Alman ekibi, sezon sonu kapıyı çalacak!
Bu Sezon Fenerbahçe forması altında gösterdiği harika performansla Avrupa devlerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri gün geçtikçe artıyor.
Liverpool, Arsenal, West Ham, Dortmund ve Napoli'nin yakından takip ettiği 24 yaşındaki sol bek, son olarak Bundesliga'nın şampiyonu Leverkusen'in de transfer listesine girdi.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Alman ekibi, milli yıldız için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacak.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ise oyuncusuna gelen teklifleri sezon sonu masaya yatıracak.
Sarı-Lacivertliler, 25 milyon Euro'nun altında bir rakama Ferdi Kadıoğlu'na satmayı düşünmüyor.
DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Kadıoğlu'nu 2018'in temmuz ayında Nijmegen'den transfer etmişti. Sarı-Lacivertliler, bu transfer için Hollanda ekibine 1.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
24 yaşındaki sol bekin Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 47 maça çıkıp 3964 dakika süre alan Kadıoğlu 3 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan genç yetenek, F.Bahçe kariyerinde 195 maça çıktı ve 29 gol, 38 asistlik performans sergiledi.
Kanarya'nın Başkanı Ali Koç, Ferdi ile ilgili gelen soruya "Benim tahminim, Ferdi sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak" cevabını vermişti.