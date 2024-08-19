Tavas'ta festivalin renkli yarışması: En iyi yoğurt ve kavun
Tavas 6. Zeybek Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen ödüllü "Tavas Bakraç Koyun Yoğurdu" ve "En İyi Tavas Kavunu" yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu
Denizli'nin Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Zeybek Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Bağpazarı Amfi Tiyatrosu'nda ödüllü "Tavas Bakraç Koyun Yoğurdu" ve "En İyi Tavas Kavunu" yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada geleneksel üretim yöntemlerine sadık kalınarak, bakraçlar kullanıldı. Yarışmanın birincisi olan üreticiye temsili altın bakraç ve geleneksel kepenek ödülü verildi. Yarışmada, üst üste üç kez birinci olan üreticiye temsili altın bakracın kalıcı olarak verileceği duyuruldu.
Yoğurdun "Kırkpınar'ı" olarak adlandırılan bu etkinlikte, birinci olan üreticiye baş çoban unvanı verildi. 2023 yılında başlatılan bu gelenek, 2024 yılında da devam etti. Geçen yılın birincisi İsmahan Parlak, bu yılın birincisi Hüseyin Taşsöz'e kepenek giydirerek geleneksel altın bakracı takdim etti. Tavas Koyun Yoğurdu üretiminde önemli bir yere sahip olan duayenler, bu yıl da unutulmadı. 2023 yılında Koca Mehmet ve Dedeoğlu Mehmet'e kepenek giydirilerek başlatılan duayen geleneği, 2024 yılında Tavaslı Kakı Osman ve Karahisarlı Cerid Aydın'a kepenek giydirilerek sürdürüldü.
2024 Tavas Koyun Yoğurdu yarışmasında Hüseyin Taşsöz birinci olurken, İsmahan Parlak ve Hüseyin Arzıman ikinciliği, Aydın Karaçalı ve Kadir Taşsöz üçüncülüğü elde etti. Yarışmada birinci gelen üreticiye 40 bin TL, ikinciye 25 bin TL, üçüncüye ise 20 bin TL'lik veteriner ve yem hediye çeki verildi.
Bu yılki festivalde geçmiş yıllara ek olarak En İyi Tavas Kavunu Yarışması da düzenlendi. Tavas'ta yetiştirilen, farklı tadı ve aromasıyla ünlenen Tavas Kavunu, özellikle Ebecik, Sofular, Altınova ve Çalıköy mahallelerinde yaklaşık 10 bin dekarlık alanda üretiliyor. Kırkağaç 637 çeşidi olarak bilinen bu kavun, susuz olarak tohumdan üretilmekte ve bölgenin özgün toprak yapısı sayesinde diğer kavunlardan ayrılıyor.
2024 Tavas Kavunu Yarışması'nda birinci Havane Tiğre olurken, Abdullah Şulakcı ikinci, Osman Kuray üçüncü, Yakup Aybek dördüncü ve İhsan Tunçkın beşinci oldu. Yarışmada birinciye 45 bin TL, ikinciye 35 bin TL, üçüncüye 30 bin TL, dördüncüye 20 bin TL, beşinciye ise 15 bin TL değerinde gübre, damlama borusu, hümik asit ve azot gibi tarımsal ürünler hediye edildi.
Tavas Koyun Yoğurdu ve Tavas Kavunu yarışmasının jüri üyeleri akademisyenler, gazeteciler ve yerel tarım uzmanlarından oluştu. Jüri, yarışmalarda yerel lezzetlerin korunmasına ve üretim kalitesine büyük önem verdi. Değerlendirmeler, yoğurt ve kavunların lezzeti, kıvamı ve üretim yöntemi gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapıldı.
Etkinlikte konuşan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Tavas'ta gerçekleştirilen bu etkinlikler, bölgenin kültürel zenginliklerini ve geleneklerini yaşatmayı amaçlamaktadır. Hem Tavas Koyun Yoğurdu hem de Tavas Kavunu, düzenlenen yarışmalarla daha geniş kitlelere tanıtılmakta ve yerel üreticilerin emekleri ödüllendirilmektedir. Tavas, bu tür etkinliklerle kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Maalesef genel yönetim üreticiye gereken önemi vermemektedir. Biz yerel yönetimler olarak üreticiye elimizden geldiğince destek olacağız. Her zaman onların yanında olacağız" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım da Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üretim ve üreticinin yanında olacaklarını belirterek, yarışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Yarışmalarda derece elde edenlere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.