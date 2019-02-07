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İYİ Parti, 'Millet İttifakı' kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmadı. İlin 13 ilçesinde ise İYİ Parti ve CHP ayrı ayrı aday çıkarma kararı aldı.
Bu duruma tepki gösteren Fethiye Belediye Başkanı İYİ Parti'li Behçet Saatcı, Facebook ve Twitter hesabından geçen 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Böyle ittifak olmaz. Bu iş düzeldi, düzeldi, aksi takdirde şahsım, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Biz aday olacak bir kapı buluruz" paylaşımında bulundu.
Başkan Saatci, Fethiye Belediyesi Meclis Salonu'nda bugün de konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Açıklama yapan Saatcı, şöyle dedi:
"İttifak zor bir olay. Tüm siyasi partilerin ittifak yaparak anlaşmasının zor olduğunu biliyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'yle, Milliyetçi Hareket Partisi ittifak yapınca, İYİ Parti ve CHP'nin ittifakını en fazla savunanlardan birisi benim. İYİ Parti Genel Başkanımız Meral Akşener'e ittifak yapma zorunluluğumuz olduğunu, en fazla dikte edenlerden biri benim. İttifak olmalıydı, ancak Muğla'daki gibi ittifak olmaz. Muğla'daki ittifakı bana anlatacak bir akıl arıyorum. Muğla'daki ittifak, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tekrar başkan yapma ittifakıdır. Düşünebiliyor musunuz? Sayın Osman Gürün Fethiye'ye gelecek, İYİ Parti'nin adayı sağında, CHP adayı solunda sokağa çıkılacak, Sayın Gürün'e oy istenecek. Sayın Gürün Fethiye'den gidecek, biz birbirimize dalacağız, seçim çalışması yapacağız. İYİ Parti'nin elinde iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar ilçe belediyesi varken, bunların pazarlık dışı bırakılamaması, Büyükşehir'de ittifak olup, ilçelerde yarış içine giriliyor olmasının doğuracağı sonuçların, ilkokul çocuğuna bile sorsan, kime yarayacağını bilir. İttifak sürecine gelince; sabırla bekledik. Ta ki dün akşama kadar. Dün akşam CHP ve İYİ Parti genel merkezlerinin yapmış olduğu görüşme sonrası bir düzeltme yapılmayacağı bize bildirilince, 12 gün önce attığımız twitin arkasında durarak, bugün bağımsız Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığımı ilan ediyorum."
Saatcı, İYİ Parti'den istifa ettiğini de açıkladı.
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