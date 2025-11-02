Fethiye - Saklıkent kaç kilometre? Fethiye - Saklıkent arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Toplu taşıma kullanmak isteyenler için Fethiye Otogarı’ndan Saklıkent yönüne minibüs seferleri yapılır. Yaz sezonunda bu seferler daha sık düzenlenir ve turistlerin kolay ulaşım sağlamasına olanak tanır. Bazı tur şirketleri de Fethiye merkezden hareket eden günübirlik gezi turları düzenler; bu turlar hem ulaşımı hem rehberlik hizmetini içerdiği için pratik bir seçenektir. Bisikletle seyahat etmeyi tercih eden doğa tutkunları için rota uygun olmakla birlikte, bazı bölümler eğimli ve uzun mesafeli olduğu için iyi bir kondisyon gerektirir. Ulaşım açısından tüm seçenekler değerlendirildiğinde, Saklıkent’e gitmek hem bireysel gezginler hem de grup hâlinde seyahat edenler için erişimi kolay, manzarası zengin bir güzergâhtır. Peki, Fethiye - Saklıkent kaç kilometre? Fethiye - Saklıkent mesafe ne kadar? İşte detaylar.

FETHİYE - SAKLIKENT KAÇ KM?

Fethiye ile Saklıkent Kanyonu arasındaki mesafe kara yolu üzerinden yaklaşık 45 kilometredir. Bu iki nokta arasındaki yolculuk, Muğla’nın doğal güzellikleriyle dolu bir rotadan geçer. Fethiye merkezden çıkıldığında önce Seydikemer yönüne ilerlenir ve kanyon tabelaları takip edilerek Saklıkent’e ulaşılır. Yolun tamamı asfalt ve bakımlı olduğu için ulaşım oldukça rahattır. Bu güzergâh, Ege ve Akdeniz iklimlerinin kesiştiği bölgede yer aldığı için yol boyunca çam ormanları, zeytinlikler ve küçük köy yerleşimleri görülür. Özellikle yaz aylarında Saklıkent yönüne giden yol, hem yerli hem yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle hareketli bir hâl alır.

Saklıkent Kanyonu, Türkiye'nin en etkileyici doğal oluşumlarından biridir. Eşen Çayı'nın binlerce yıl boyunca aşındırmasıyla oluşan bu derin vadi, yaklaşık 18 kilometre uzunluğa ve yer yer 200 metreyi aşan duvar yüksekliğine sahiptir. Fethiye-Saklıkent arası yolculuk, kısa olmasına rağmen doğayla iç içe bir deneyim sunar. Yol üzerindeki köylerde yöresel ürünlerin satıldığı küçük pazarlar ve gözleme evleri de molalar için uygundur. Fethiye'den Saklıkent'e giden bu rota, hem doğa yürüyüşleri hem fotoğrafçılık hem de serinlemek için yaz aylarında en çok tercih edilen güzergâhlardan biridir. FETHİYE - SAKLIKENT NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Fethiye ile Saklıkent ulaşım süresi, tercih edilen ulaşım aracına göre değişir. Özel araçla seyahat edenler için yol, tamamı asfalt ve bakımlı olduğundan oldukça rahattır. Fethiye merkezden Seydikemer yönüne doğru ilerleyip Saklıkent tabelalarını takip ederek kısa sürede kanyona ulaşmak mümkündür. Bu rota, sürüş boyunca doğa manzaraları ve köy yerleşimleriyle keyifli bir yolculuk sunar. Araçla seyahat edenler, güzergâh üzerindeki Tlos Antik Kenti veya Yakapark gibi duraklarda mola vererek gezilerini zenginleştirebilir.

Toplu taşıma seçeneğini kullanmak isteyenler için Fethiye Otogarı’ndan Saklıkent yönüne minibüs seferleri düzenlenir. Bu seferler yaz aylarında turist yoğunluğuna bağlı olarak artar. Minibüs yolculuğu, bireysel gezginler ve günübirlik ziyaretçiler için ekonomik bir tercihtir. Ayrıca bazı tur şirketleri, Fethiye’den hareket eden rehberli turlar düzenler; bu turlar ulaşımı, giriş ücretlerini ve kısa gezileri kapsadığı için pratik bir alternatiftir. Bisikletle seyahat etmeyi tercih eden doğaseverler için ise rota uygundur ancak bazı eğimli kısımlar zorluk oluşturabilir. FETHİYE - SAKLIKENT SEYAHAT ROTASI Fethiye’den Saklıkent’e yapılan yolculuk, doğa ve kültür açısından zengin bir rota üzerinde gerçekleşir. Fethiye merkezden yola çıkanlar için ilk durak Tlos Antik Kenti’dir. Yaka köyü yakınlarında bulunan bu antik kent, Likya uygarlığının en eski yerleşimlerinden biridir ve tiyatrosu, kaya mezarları ve kalıntılarıyla görülmeye değerdir. Tlos’tan sonra Saklıkent yönüne ilerlerken, Eşen Çayı boyunca uzanan manzaralar ve köy yaşamı dikkat çeker. Bu bölgede yer alan Yakapark, soğuk su kaynakları, gölgelik alanları ve doğal havuzlarıyla mola vermek için ideal bir yerdir. Doğayla iç içe tasarlanmış restoranlarında alabalık ve yöresel yemekler tadılabilir.