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        Haberler Gündem FETÖ'cülerin şirketlerinin adresi: Londra

        FETÖ'cülerin şirketlerinin adresi: Londra

        Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri, oturum ve vatandaşlık alabilmek için İngiltere'nin başkenti Londra'da aynı adresler üzerine yüzlerce şirket açarak, İngiltere'de oturum ve vatandaşlık aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 16:16 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:16
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        FETÖ'cülerin şirketlerinin adresi: Londra
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        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İngiltere, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren FETÖ'nün Avrupa yapılanmasının temelini oluşturan ülkelerden biri oldu.

        FETÖ'nün 1990'lı yıllardan itibaren giderek büyüyen bir yapılanmaya sahip olduğu İngiltere, 15 Temmuz darbe girişiminden önce çeşitli örgüt yöneticilerinin de kaçtığı ülkelerden biriydi.

        Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının eski başkanı firari FETÖ'cü Mustafa Yeşil, Koza Altın'ın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek, örgütün Kuzey Irak yöneticisi Talip Büyük, FETÖ'nün gizli kasası ve iki numarası olan Mustafa Özcan ve ortağı Ali Çelik, Bank Asya'nın eski genel müdürü Ahmet Beyaz gibi FETÖ'nün önde gelen isimleri de İngiltere'ye firar edenler arasında bulunuyor.

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        İngiltere'de bu isimler haricinde çok sayıda vatandaşlık ve oturum izni almış FETÖ'cü ikamet ediyor. Ülkede 200 bin sterlin değerinde yatırım yaparak "girişimci" ya da 2 milyon sterlin değerinde yatırım yaparak alınan "yatırımcı vizeleri" ile 45 günde oturum hakkı elde edilebiliyor. Yatırım yapanlar 6 yılın sonunda İngiltere vatandaşı olma hakkına sahip olabiliyor.

        Londra'ya firar eden FETÖ'cüler de İngiltere'nin "girişimcilik" üzerinden oturum ve sonrasında da vatandaşlık vermesini fırsata çevirdi. Firari örgüt yöneticileri, mahrem imamlar ile ailelerinin oturum ve vatandaşlık alabilmesi için örgütün maddi finansmanıyla şirketler açtı.

        TEK ADRESTE ONLARCA ŞİRKET

        FETÖ firarilerinin, oturum ve vatandaşlık alabilmek için Londra'da aynı adresler üzerine yüzlerce şirket açtıkları İngiliz hükümetinin kayıtlarında yer alıyor.

        Bu adresler üzerinden şirket açarak oturum ve vatandaşlık alan çok sayıda FETÖ'cünün bilgisi paylaşıldı.

        "Aynı adresler" üzerinden yüzlerce firari FETÖ mensubunun bilgilerine ulaşmak da mümkün.

        FETÖ'cülerin şirket açmak için kullandığı adreslerden birisi olan "244 Chase Road, London, England, N14 6HH" dışardan bakılınca standart 2 katlı bir İngiliz evi gibi görünüyor fakat dairenin adresine kayıtlı birçok şirket var.

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        Örgütün en tanınan isimlerinden Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz, Tarık Toros, Özcan Keleş, İsmail Sezgin ve birçok ismi bilinmeyen örgüt mensubunun şirketleri de bu adrese kayıtlı.

        Örgüt mensuplarının açtıkları şirketler için kullandığı bir diğer adres de "Suite 1, 596 Green Lanes, Palmers Green, London, United Kingdom, N135RY." Bu adreste de Mustafa Özcan ve İsmet Aksoy gibi örgütün üst yöneticilerinin yanı sıra yine çok sayıda "mahrem imamın" adına kayıtlı şirketleri var.

        ÖRGÜTÜN PARA KASALARI

        ​FETÖ'nün yıllarca "himmet" adı altında topladığı paralardan ve gelirlerinden ayırdığı önemli bir miktar paranın varlığı bilinse de bu paranın miktarı ve nerede olduğu hep tartışma konusu oldu. Bu para, örgütün para kasası olarak anılan çeşitli yöneticilerin ve aile üyelerinin Londra'daki şirketlerinde işletiliyor.

        Örgütün paralarını kontrol etmek ve çeşitli yatırımlarda kullanmak için İsmet Aksoy, Mustafa Yeşil, Mustafa Özcan, Talip Büyük, Ahmet Beyaz, Ali Çelik, Şerif Ali Tekalan gibi kişilerin kendileri ya da çocukları üzerine açılmış çok sayıda gerçek şirket de bulunuyor.

        Şerif Ali Tekalan'ın oğlu Londra'da emlak yatırım şirketi sahibi, Talip Büyük ve Ali Çelik'in hem kendilerine hem de oğullarına ait şirketleri var.

        KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının eski başkanı firari FETÖ'cü Mustafa Yeşil'in de kendisine ve çocuklarına ait Londra'da birkaç şirketi mevcut.

        FETÖ üyelerinin örgüte ait yatırımları gayrimenkul sektöründe ve düşük riskli finans piyasalarında değerlendirdiği biliniyor ancak örgütün parasının miktarının büyüklüğü bilinmezliğini koruyor.

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