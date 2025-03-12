FETÖ'cülerin şirketlerinin adresi: Londra

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İngiltere, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren FETÖ'nün Avrupa yapılanmasının temelini oluşturan ülkelerden biri oldu.

FETÖ'nün 1990'lı yıllardan itibaren giderek büyüyen bir yapılanmaya sahip olduğu İngiltere, 15 Temmuz darbe girişiminden önce çeşitli örgüt yöneticilerinin de kaçtığı ülkelerden biriydi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının eski başkanı firari FETÖ'cü Mustafa Yeşil, Koza Altın'ın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek, örgütün Kuzey Irak yöneticisi Talip Büyük, FETÖ'nün gizli kasası ve iki numarası olan Mustafa Özcan ve ortağı Ali Çelik, Bank Asya'nın eski genel müdürü Ahmet Beyaz gibi FETÖ'nün önde gelen isimleri de İngiltere'ye firar edenler arasında bulunuyor.

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İngiltere'de bu isimler haricinde çok sayıda vatandaşlık ve oturum izni almış FETÖ'cü ikamet ediyor. Ülkede 200 bin sterlin değerinde yatırım yaparak "girişimci" ya da 2 milyon sterlin değerinde yatırım yaparak alınan "yatırımcı vizeleri" ile 45 günde oturum hakkı elde edilebiliyor. Yatırım yapanlar 6 yılın sonunda İngiltere vatandaşı olma hakkına sahip olabiliyor.

Londra'ya firar eden FETÖ'cüler de İngiltere'nin "girişimcilik" üzerinden oturum ve sonrasında da vatandaşlık vermesini fırsata çevirdi. Firari örgüt yöneticileri, mahrem imamlar ile ailelerinin oturum ve vatandaşlık alabilmesi için örgütün maddi finansmanıyla şirketler açtı.

TEK ADRESTE ONLARCA ŞİRKET

FETÖ firarilerinin, oturum ve vatandaşlık alabilmek için Londra'da aynı adresler üzerine yüzlerce şirket açtıkları İngiliz hükümetinin kayıtlarında yer alıyor.

Bu adresler üzerinden şirket açarak oturum ve vatandaşlık alan çok sayıda FETÖ'cünün bilgisi paylaşıldı.

"Aynı adresler" üzerinden yüzlerce firari FETÖ mensubunun bilgilerine ulaşmak da mümkün.

FETÖ'cülerin şirket açmak için kullandığı adreslerden birisi olan "244 Chase Road, London, England, N14 6HH" dışardan bakılınca standart 2 katlı bir İngiliz evi gibi görünüyor fakat dairenin adresine kayıtlı birçok şirket var.

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Örgütün en tanınan isimlerinden Mustafa Yeşil, Ahmet Beyaz, Tarık Toros, Özcan Keleş, İsmail Sezgin ve birçok ismi bilinmeyen örgüt mensubunun şirketleri de bu adrese kayıtlı.