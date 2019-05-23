FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün futbol yapılanmasına yönelik olarak açılan davada silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 5’si eski futbolcu 6 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Zafer Biryol’un tahliyesine karar verildi.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 32 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Zafer Biryol ile tutuksuz sanıklardan Ömer Çatkıç katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar Bekir İrtegün, Ersin Güreler, Uğur Boral ve İsmail Şengül katılmadı.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Zafer Biryol, “Örgüt hakkında bildiğim her şeyi anlattım. Bunların ne olduğunu anlayınca sohbetlerine gitmedim. 3 çocuğum var. Eşim yalnız bakmak zorunda kalıyor. 18 aydır tutukluyum.Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Tutuksuz sanık Ömer Çatkıç ise eski ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, sabit ikamet sahibi olması ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Zafer Biryol’un tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Biryol hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu.