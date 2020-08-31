Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün üniversitelerde yeniden harekete geçen ‘Abla’ yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, bu sabah Uşak merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi illerin bulunduğu 12 şehirde düzenlenen operasyonlarda 25 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün 'abla' konumunda yer alan kadınlar bulunuyor.

Uzun süredir yapılan çalışmaların ardından FETÖ’nün 'Abla' konumundaki kişilerin üniversitelerde gizli FETÖ örgütü çalışmaları yaptığı belirtiliyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.