Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemFETÖ'nün 'TSK mahrem yapılanmasına' 9 ilde operasyon: 13 gözaltı - Haberler

FETÖ'nün 'TSK mahrem yapılanmasına' 9 ilde operasyon: 13 gözaltı

Malatya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 9’u muvazzaf astsubay, 4’ü emekli astsubay olmak üzere 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)

Malatya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, FETÖ silahlı terör örgütünün 'TSK mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdikleri ve 2013-2016 yılları arasında Malatya'da görev yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Malatya merkezli, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Isparta, Kayseri, Tokat, Batman ve Sivas’ta 14 adrese eş zamanlı olarak 8 Ekim’de gerçekleştirilen operasyonda, 9'u muvazzaf astsubay, 4'ü emekli astsubay olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası - 11.10.2019
GÜNDEMBugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası
Son dakika! Baltalimanı Hastanesi'nde dehşet! Doktor doktoru bıçakladı!
GÜNDEMHastanede dehşet! Doktor doktoru bıçakladı!
İstanbul Cuma namazı saati! 11 Ekim 2019 Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namaz saatleri
GÜNDEM11 Ekim İstanbul Cuma namazı saati
Son dakika: Barış Pınarı'nda 3'üncü gün!
GÜNDEMBarış Pınarı'nda 3'üncü gün!
"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımına 18 gözaltı kararı - Haberler
GÜNDEM'Harekat' paylaşımına 18 gözaltı kararı
Evinin önünde anız yakmak istedi, feci şekilde can verdi - Haberler
GÜNDEMAnız yakmak istedi, sonu korkunç!
Cuma mesajları resimli yeni 2019! En güzel anlamlı kısa ve uzun resimli cuma mesajları burada... Hayırlı Cumalar
GÜNDEMEn güzel resimli Cuma mesajları 2019
Son dakika! Alacak verecek husumeti hastane önünde çatışmaya dönüştü: 1 ölü 3 ağır yaralı - Haberler
GÜNDEMAcilde karşılaştılar, ortalık karıştı
İSTANBULLULAR DİKKAT! Meteoroloji son dakika sağanak uyarısı! Tüm yurtta etkili - HABERLER
GÜNDEMİstanbul'dan Artvin'e! Sağanak!
SON DAKİKA! Barış Pınarı'nda 277 terörist etkisiz hale getirildi! - Haberler
GÜNDEMBarış Pınarı'nda 277 terörist etkisiz hale getirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X