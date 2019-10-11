Malatya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, FETÖ silahlı terör örgütünün 'TSK mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdikleri ve 2013-2016 yılları arasında Malatya'da görev yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Malatya merkezli, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Isparta, Kayseri, Tokat, Batman ve Sivas’ta 14 adrese eş zamanlı olarak 8 Ekim’de gerçekleştirilen operasyonda, 9'u muvazzaf astsubay, 4'ü emekli astsubay olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.