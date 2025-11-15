6 FETÖ şüphelisi kaçarken yakalandı!
Kırklareli'nde, FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
BULGARİSTAN'A KAÇMA GİRİŞİMİ
İHA'daki habere göre FETÖ şüphelisi oldukları değerlendirilen ve Bulgaristan sınır hattından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 6 kişi yakalandı.
6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI
Yakalanan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.