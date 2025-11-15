Habertürk
        FETÖ son dakika operasyon: 6 FETÖ şüphelisi kaçarken yakalandı | SON DAKİKA HABER

        6 FETÖ şüphelisi kaçarken yakalandı!

        Kırklareli'nde, FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 09:37 Güncelleme: 15.11.2025 - 09:43
        6 FETÖ şüphelisi kaçarken yakalandı!
        Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

        BULGARİSTAN'A KAÇMA GİRİŞİMİ

        İHA'daki habere göre FETÖ şüphelisi oldukları değerlendirilen ve Bulgaristan sınır hattından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 6 kişi yakalandı.

        6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

        Yakalanan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

        #fetö operasyon
        #Son dakika haberler
