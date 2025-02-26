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        Haberler Spor Basketbol FIBA Kadın Avrupa kupasında Villeneuve d'Asq, Beşiktaş'ı ağırlayacak - Basketbol Haberleri

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Villeneuve d'Asq, Beşiktaş'ı ağırlayacak

        Villeneuve d'Asq Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finalinde, Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, çeyrek final ilk maçında ağırladığı Fransız ekibine 91-72 mağlup olmuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:00
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        Beşiktaş, Villeneuve d'Asq'a konuk olacak!
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        Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq takımı ile karşılaşacak.

        Palacium Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

        Siyah-beyazlılar, çeyrek final ilk maçında ağırladığı Fransız ekibine 91-72 mağlup olmuştu.

        Beşiktaş, tur atlaması durumunda yarı finalde Macaristan'ın Sopron Basket ya da Fransa'nın BLMA takımıyla karşılaşacak.

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