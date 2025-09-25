Habertürk
Habertürk
        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu! - Basketbol Haberleri

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu!

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu grupları belli oldu. 8 Ekim'de başlayacak grup müsabakalarında Galatasaray Çağdaş Faktoring B, Fenerbahçe Opet C, ÇİMSA ÇBK Mersin ise D Grubu'nda yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 13:00 Güncelleme: 25.09.2025 - 13:00
        Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu!
        Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonu grupları, eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından kesinleşti.

        Elemelerde mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini eleyerek Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

        8 Ekim'de başlayacak grup müsabakalarında Galatasaray Çağdaş Faktoring B, Fenerbahçe Opet C, ÇİMSA ÇBK Mersin ise D Grubu'nda yer aldı.

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle:

        A Grubu: ZVVZ USK Prag (Çekya), Spar Girona (İspanya), VBW Gdynia (Polonya), Tango Bourges Basket (Fransa)

        B Grubu: Beretta Famila Schio (İtalya), Sopron Basket (Macaristan), Flammes Carolo Basket (Fransa), Galatasaray Çagdaş Faktoring (Türkiye)

        C Grubu: Fenerbahçe Opet (Türkiye), Valencia Basket (İspanya), Olympiacos SFP (Yunanistan), DVTK Huntherm (Macaristan)

        D Grubu: ÇİMSA ÇBK Mersin (Türkiye), Basket Landes (Fransa), Casademont Zaragoza (İspanya), Umana Reyer Venezia (İtalya)

