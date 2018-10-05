Spor temelli video oyunlar arasında en çok oynanan tür, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi futbol. Futbol deyince akla gelen iki oyundan biri ise FIFA ve her yıl bu zamanlar yeni FIFA oyununun heyecanı sarıyor meraklılarını. Bu yıl piyasaya çıkan FIFA 19'un getirdiği yenilikleri enine boyuna inceledik.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi lisansını almasıyla futbolsever oyuncular tarafından bir kat daha ilgiyle beklenen FIFA 19, nihayet meraklılarıyla buluştu. Selefinde tamamen lisanslı olan Bundesliga ve Premier Lig'in yanına bu sene Serie A ve La Liga'yı da ekleyen EA Sports, söz konusu ligleri tıpkı gerçek TV yayınındaki gibi ekranlara getiriyor.

YENİ MÜSABAKALAR

FIFA 18'e göre daha aydınlık bir arayüze sahip olan FIFA 19'da "Santra" başlığı altında, sadece standart maçlara değil, eğlencelik özel kurallı müsabakalara da çıkmak mümkün.

Üstelik bu bölümde yaptığınız her maçın istatistiği tutuluyor. UEFA Champions League başlığı altında ise tamamen lisanslı bir biçimde Şampiyonlar Ligi serüvenine çıkabilirsiniz.

“Kariyer”in altında her zamanki gibi futbolcu ve teknik direktör kariyeri yapabileceğiniz gibi “Yolculuk” ile Alex Hunter başta olmak üzere Kim Hunter ve Danny Williams'ın hikayesine dahil oluyoruz. Bunlar haricinde Ultimate Team ve Pro Clubs gibi geçmiş oyunlardan aşina olunan seçenekler de yine menüde yer alıyor.

DAHA TAKTİKSEL FUTBOL

Serinin en beğenilen modüllerinden olan teknik direktör kariyerinde, bazı güncellemeler mevcut. Örneğin taktik ekranı tamamen baştan ele alınmış.

Eskiden "Kontra Atak" ya da "Topa Sahip Olma" gibi hazır stratejiler varken artık bunlar bulunmuyor. Yani kontra atak oyunu oynamak isterseniz, bunu Taktik ekranındaki ayarlar üzerinden (Örneğin "Geride Kal" ve "Hızlı Oyun Kur" gibi...) kendiniz kurgulamalısınız.

Artık FIFA oyunu, futbola taktiksel olarak daha çok odaklananlara hitap eder hale gelmiş. Her geçen yıl bu yönde ilerlediği görülüyordu ancak bu anlamda en büyük atılımın FIFA 19'da olduğunu söylemek mümkün.

Taktik ekranına ayrıca "Oyun Planlarını Düzenle" seçeneği eklenmiş. Bu da futbola taktiksel olarak yoğunlaşanlar için çok önemli bir değişiklik.

Önceki oyunlarda maç içerisinde hücuma kalkma ya da defansa çekilme gibi diziliş ve yöntem farklılıklarına müdahalede bulunamıyordu. “Oyun Planlarını Düzenle”, işte bu seçeneklere erişmeye imkan tanıyor.

ALEX HUNTER YALNIZ DEĞİL

Takımı maksimum seviyede hücuma ya da defansa çektiğiniz anlarda aslında önceden kendi kurguladığınız dizilişlere ve stratejilere geçiyorsunuz. Bu şekilde defansa da çekilseniz, o dizilişi kendiniz kurgulayacağınız için isterseniz tek savunmalı bir plan da yapabiliyorsunuz. Sonuçta artık standart dizilişinizin yanına, maç içerisinde istediğiniz zaman geçebileceğiniz 4 tane daha diziliş tertip etmeniz gerekiyor.

FIFA 18'deki “Yolculuk” modunda Kim Hunter ve Danny Williams da kısa süreli olarak kontrol edilebiliyordu. EA Sports bu uygulama hakkında olumlu eleştiriler almış olacak ki, FIFA 19'daki “Yolculuk” modunda Danny ve Kim'e ayrılan yeri artırmış. Doğrudan Alex'i yönetmek ve onun hikayesine odaklanmak isteyenler için bu biraz kötü haber.

OYNANIŞ VE GRAFİKLER

Saha içine baktığımızda görsel olarak FIFA 18'e göre küçük bir ilerleme görmek söz konusu. Şampiyonlar Ligi atmosferi başarılı ama buradaki görsel şölen ağırlıklı olarak, ışık, renk ve ton ayarlarından kaynaklanıyor. Bununla birlikte her yıl olduğu gibi daha çok oyuncunun gerçek yüzü oyuna aktarılmış durumda.

Beklendiği gibi saha içinde yeni animasyonlar var ve bunların da etkisiyle oynanışta biraz ağırlık söz konusu. Bu sene itibarıyla FIFA biraz yavaşlamış ama alışmak çok zor değil.

Havadan gelen toplarda yeni müdahale varyasyonları eklenmiş. Artık futbolcular sık sık ayaklarını yerden kesip vole ya da rövaşata vuruyor.

Hatta defansif müdahalelerde bu hareketleri görmek daha çok söz konusu. Oynanıştaki bir diğer dikkat çeken fark da şutlarda ortaya çıkıyor.

Artık şuta eskisinden bir saniye kadar daha uzun basmalısınız ki top etkili şekilde gitsin. Bir saniyelik fark küçük gelebilir ama o bir saniye, defans oyuncularının pozisyonunu almasına ya da size müdahalede bulunmasına sebep oluyor.

Dolayısıyla bu özellik ile birlikte etkili şut çekmek bir nebze zorlaşmış.

Ayrıca yeni şut sistemi, şuta ikinci kez bastığınızda aktif oluyor ve bar yeşile gelince tekrar basarsanız etkili bir şut görüyorsunuz. Bu özelliğe alışmak biraz zaman alabilir.

MAÇ SONUCU

Genel olarak bakıldığında UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi lisanslar, FIFA'ya olan iştahı artırıyor. Oyun içerisinde taktiksel anlamda yapılan düzenlemeler, oyuna yeni bir soluk getirmiş.

Yeni planlar ve stratejiler geliştirmeniz şart. Taktik ekranıyla uğraşmayı sevenler için bu iyi bir haber. Maçlar içerisinde orta-kafa eşleşmesiyle gol yemek tesadüf olamayacak kadar sık yaşanıyor. Bu incelemeyi kaleme alırken oyuna ilk güncelleme geldi. Bu konuda bir ayarlama yapıldıysa, "orta-kafa ve gol" problemi azalmış olabilir.

Ayrıca konsol oyuncuları kariyerde taktik ekranında bir hata ile karşılaşıp, kadroyu düzenleyemeyebiliyor. Bunun da yine söz konusu güncellemeyle giderilmiş olması muhtemel. Yolculuk Moduna baktığımızda ise keyifli olduğunu söyleyebiliriz.

FIFA 19, oynadığınız en iyi futbol oyunu olabilir fakat FIFA 18 ile arasında hem görsel olarak hem de oynanış olarak muhteşem bir fark da bulamayabilirsiniz.





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