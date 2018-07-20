Real Madrid formasıyla kapak yıldızı olduğu ve Yolculuk modu da dahil olmak üzere, oyunun bütün tanıtım materyallerinde bulunan Ronaldo, Juventus'a imza atarak EA'yi adeta taca atmıştı. Oyunun ilk fragmanında Real Madrid formasıyla, tıpkı geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde attığı gibi röveşata ile Juventus'a gol atan Ronaldo için EA, yeni tanıtım materyallerini hazırladı.

Ronaldo ve Emre Can bir arada

Cristiano Ronaldo'nun bizzat Instagram hesabından paylaştığı kısa video, Portekizli süper starı FIFA 19'da Juventus formasıyla gösteriyor. Üstelik yanında başarılı savunma oyuncusu Cheillini, Arjantinli genç yıldız Dybala, başarılı kanat oyuncusu Douglas Costa ve bu yaz döneminde Liverpool'dan Juventus'a geçen Türk asıllı orta saha oyuncusu Emre Can da yer alıyor.

FIFA 19, PC, PS4, XOne ve Switch için 28 Eylül'de yayınlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ