Figueirense - Goias maçı ne zaman?

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Figueirense, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Goias takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:30. Figueirense 30 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Goias 30 puanda ve 6. sırada. Figueirense son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Goias son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 241. İddaa'da Figueirense kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Goias kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Figueirense son haftadaki Paysandu müsabasında 1-0 kazandı.

Goias ise Oeste maçında 1-1 berabere kaldı.

Figueirense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Figueirense, kendi sahasında 10 gol attı, 11 gol yedi.

Goias ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Goias, 13 gol atarken 12 gol yedi.

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