"Fikri olan sürece katkı sunacak"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. Görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada, "Her türlü katkıyı sunacağımızı ifade ettik. 82 anayasasından mutlaka kurtulmamız gerek. AYM'nin son günlerde bazı kanuni düzenlemeleri iptal ettiğini görüyoruz. Neden iptal ettiğine baktığımızda 80'li yılları yansıtan maddelerden kaynaklandığını görüyoruz. Bu açıdan sivil demokratik ve çoğulcu bir anayasayı hazırlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.