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        Haberler Spor Voleybol Filenin Efeleri'nin rakibi Arjantin

        Filenin Efeleri'nin rakibi Arjantin

        2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, ikinci etaptaki üçüncü maçında yarın Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 10:53 Güncelleme:
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        Efeler'in rakibi Arjantin

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında yarın Arjantin ile mücadele edecek.

        Gliwice kentinde oynayacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

        2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de Arjantin ile oynadığı iki maçta da mağlup olan Türkiye, yarın rakibi karşısında ilk galibiyeti için mücadele verecek.

        Ligde, Türkiye'nin 3'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunurken Arjantin, oynadığı 5 maçta 1 galibiyet elde etti.

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