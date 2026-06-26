Filenin Efeleri'nin rakibi Arjantin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Biz millete karşı görevimizi yerine getirmek için samimiyetle çalışırken, maalesef muhalefet Meclis'i tıkama alışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor, kavgalarını Meclis'e taşıdılar" diyen Erdoğan, "Ülke mes... Daha Fazla Göster Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Biz millete karşı görevimizi yerine getirmek için samimiyetle çalışırken, maalesef muhalefet Meclis'i tıkama alışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor, kavgalarını Meclis'e taşıdılar" diyen Erdoğan, "Ülke meselelerinin çözümü noktasında muhalefet de iktidar kadar yapıcı davranmalı, yasama süreçlerine olumlu katkıda bulunmalıdır. İster iktidar ister muhalefet hepimiz, iradesini temsil ettiğimiz milletimize karşı sorumluluk taşıyoruz. Birinci görevimiz, ülkeye ve millete hizmet." ifadelerini kullandı Daha Az Göster