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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti - A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde (VNL) Bulgaristan'ı devirdi

        Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti

        Fileni Sultanları, Milletler Ligi Brezilya etabındaki dördüncü ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        Sultanlar, Bulgaristan'ı 4 sette geçti

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 4. ve son maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

        Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlılar, turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.

        VNL'in ikinci etap mücadelesi, 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

        Salon: Nilson Nelson

        Hakemler: Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Nathan Mahaven (ABD)

        Bulgaristan: Slavcheva, Milanova, Saykova, Stoyanova, Paskova, Naneva (Pashkuleva, Todorova, Krasteva, Veneva, Guncheva, Nikolova)

        Türkiye: Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Karmen Aksoy, Defne Başyolcu, Saliha Şahin, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak)

        Setler: 12-25, 9-25, 25-22, 18-25

        Süre: 90 dakika

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