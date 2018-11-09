Ayakkabı, mücevher ve sanat eserleri koleksiyonlarıyla meşhur olan 89 yaşındaki eski First Lady İmelda Marcos, kocası Ferdinand Marcos’un askeri darbe ile devrildiği 1986 yılından beri süren onlarca rüşvet davası ile karşı karşıya bulunuyordu. Rüşvetle Mücadele Mahkemesi, kongre üyesi olan İmelda Marcos’u Manila Valisi bulunduğu dönemde İsviçre bankalarına 7 defa yaptığı milyon dolarlık para transferlerinden dolayı her bir transfer için 6 yıldan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırdı.



MARCOS VE AVUKATLARI CUMA GÜNÜ YAPILAN MAHKEMEDE DURUŞMALARINA KATILMADI

Bir yargıç, İmelda Marcos'un Sandiganbayan Rüşvetle Mücadele Mahkemesinin kararına karşı temyiz mahkemesine başvurabileceğini ve mahkumiyet kararının kesinleşmemesi sebebiyle hemen cezasını çekmeye başlamayabileceğini söyledi.

Üç kere üst üste kongre üyesi seçilen İmelda’nın, Marcos ailesinin hâlâ güçlü olduğu Ilocos kentinde 62 yaşındaki kızından boşalan valilik makamına gelmek için seçim yarışına girdiği kaydedildi.

Ferdinand Marcos’un ülkesini 20 yıl süreyle 1972 yılında ilan ettiği sıkıyönetimle idare ettiği dönemde binlerce muhalifini hapse attırdığı ve öldürdüğü iddia edildi. 1989 yılında sürgünde ölen Ferdinand Marcos, ülkesini yönettiği dönem süresinde 10 milyar dolar para biriktirmekle suçlandı.

Halen Filipinler Devlet Başkanı olan Rodrigo Duterte’nin Marcos ailesiyle iyi ilişkiler içinde olduğu ve eski diktatör Ferdinand Marcos’u sık sık övdüğü belirtildi. Rodrigo Duterte mumyalanan Ferdinand Marcos’un cesedinin 2016 yılında özel bir kahramanlar mezarlığına gömülmesine izin verdi.

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