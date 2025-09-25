Habertürk
        "Filistin davası milli davamızdır"

        "Filistin davası milli davamızdır"

        AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. Açıklamasında, "Filistin davası milli davamızdır" diyen Çelik, "Dünyanın en önemli gündemi Gazze konusundaki gelişmeler. Gazze'de olan açık bir soykırımdır. Bu alçaklık mutlaka cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı

        Giriş: 25.09.2025 - 13:15 Güncelleme: 25.09.2025 - 13:28
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında açıklamalarda bulundu.

        Konuşmasında, "Dünyanın en önemli gündemi Gazze konusundaki gelişmeler. Gazze'de olan açık bir soykırımdır. Bu alçaklık mutlaka cezalandırılmalıdır." diyen Çelik, şunları kaydetti:

        "Katliamların devam etmesi sonucunda ortaya çıkan tablo şunu gösteriyor ki Netanyahu denilen katilin durdurulması için çok yönlü bir girişim olmalıdır. Durdurulmazsa soykırım suçları artarak devam eder. BM'de Filistin'i tanıma kararları, soykırım şebekesine verilmiş önemli bir cevaptır. Bunun arkasından gelmesi gereken şey soykırım şebekesinin durdurulması için somut eylemlerin hayata geçmesidir. Uluslararası toplumun somut ve ortak bir eylem oluşturması gerekmektedir. Filistin meselesi artık dünyaya mal olmuş bir dünya meselesidir. Filistin davası milli davamızdır."

        "MUHALEFETİN MİLLİ DURUŞU OLMALI"

        Konuşmasında CHP'yi de eleştiren Çelik, "Muhalefet siyasi misyoner gibi davranıyor. Sizin milli bir duruşunuz yok mu? Muhalefetin milli filtresi olmalı. Muhalefet sağlam argümanlara sahip olmalıdır. Başkalarının siyasi uydusu gibi eleştiri yapıyorlar. Sayın Özel önce CHP'yi yönetsin. Sonra uluslararası politikayla uğraşmalı." ifadelerini kullandı.

