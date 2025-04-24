Filistin liderinden Hamas'a hakaret: Köpeğin oğulları, İsrail'e bahane vermekten vazgeçin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ı "köpeklerin oğulları" olarak nitelendirdiği 'sinirli' konuşmasında, İsrail ile savaşı sona erdirmek için Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmasını, silahsızlanmasını ve Gazze'nin kontrolünü Filistin otoritesine devretmesini istedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen toplantıda Hamas'ın İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesi için 'bahaneler' verdiğini söyleyen Abbas, Hamas'a "Rehineleri serbest bırak ve bu işi bitir" dedi.

Abbas, "Hamas, suç işleyen İsrail'e Gazze Şeridi'nde işlediği suçlar için bahaneler verdi, bunların başında da rehineler geliyor. Köpek oğulları, elinizde kim varsa serbest bırakın ve bu işi bitirin. Bahaneleri kesin." dedi.

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Bu sözler, 7 Ekim 2023'ten beri devlet başkanının Hamas'a karşı sarf ettiği en sert sözler oldu.

Hamas, Abbas'ı kınadı

Hamas ise Abbas'ın kullandığı dilin 'aşağılayıcı' olduğunu söyleyerek kınadı.

Hamas'ın siyasi büro üyesi Bassem Naim, Abbas'ın sözlerini "kendi halkının önemli ve ayrılmaz bir bölümünü aşağılayıcı bir dil kullanarak tanımlamak" olarak değerlendirerek Abbas'ı kınadı.