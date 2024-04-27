Filistin protestoları Kanada'ya sıçradı: McGill Üniversitesi'nde kamp kuruldu Filistin'e destek için ABD'deki pek çok üniversitede öğrenciler gösteri düzenliyor. Öğrencilerin yanı sıra profesörlerin de katıldığı protestolar Kanada'ya da sıçardı. Montreal kentindeki McGill Üniversitesi'nde öğrenciler, okullarının İsrail'e desteğini kesmesini istedi

Anadolu Ajansı Giriş: 27.04.2024 - 23:39 Güncelleme: 28.04.2024 - 00:00 facebook

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