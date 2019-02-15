Film için İspanya'dan geldiler

'Bir Aşk İki Hayat' için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde özel bir gösterim yapıldı. Ali Bilgin'in yönettiği filmin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ile Engin Akyürek'in hayranları için düzenlenen özel gösterime İspanya'da da 20 kişi geldi.

İspanya'dan gelen 20 kişilik grubun yanı sıra Rusya, Şili ve Almanya'dan gelen hayranları da 'Bir Aşk İki Hayat'ı Korel ve Akyürek ile birlikte izlemenin keyfini ve heyecanını yaşadı.