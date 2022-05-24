Fin ve İsveçli büyükelçilerden 'Türkiye' açıklaması 0:00 / 0:00

ABD’nin İsveç Büyükelçisi Karin Olofsdotter ve ABD’nin Finlandiya Büyükelçisi Mikko Hautala, merkezi Washington DC’de bulunan Brooking Enstitüsü'nde konuştu.

Yaklaşık 1 saatlik süren programda İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvuru süreci konuşulurken, katılımcıların çoğunluğu Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliklerine yönelik itirazları ile ilgili sorular sordu.

ABD'nin İsveç Büyükelçisi, "Spekalüsyon yapmak istemiyorum. Silah satışı ve terörizm konusunda Türklerle müzakere içindeyiz. Bu sorunu çözmek istiyoruz çünkü NATO’ya gerçekten üye olmak istiyoruz" dedi.

ABD'nin Finlandiya Büyükelçisi Mikko Hautala ise, "Politika, terörizm ve silah satışı konuları var. Eminim bazı şeyler halledilebilir ama bazı şeyler de halledilmez" açıklamasında bulundu.

Büyükelçi, "Yapılabilecek şeyler var, yapılamayacak şeyler var. Herhangi bir şeyi, bence bir hukuk devleti olarak rolümüzü veya konuşma özgürlüğünü veya siyasi düşünce özgürlüğünü tehlikeye atamayız. Finlandiya Finlandiya'dır" dedi.

Biden'ın, Türkiye'ye gelecek olan İsveç ve Finlandiya heyetlerinin ziyaretini yakından takip edeceği bildirilirken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bu iki ülkenin Türkiye ile sorunlarını çözebileceğini ve endişelerin giderilebileceğini açıklamıştı.

ABD KONGRESİ'NDE YOĞUN FİNLANDİYA VE İSVEÇ MESAİSİ

Senato Dış İlişkiler Komite Başkanı Senatörler Bob Menendez ve Kıdemli Senatör Jim Risch, Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senato Azınlık Cumhuriyetçi Lider Mitch McConnell, Senatörler Jeanne Shaheen, Ron Johnson, Ben Cardin ve Chris Coons geçtiğimiz günlerde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini destekleyen bir karar tasarısı sunmuşlardı.

Senato Dış İlişkiler Başkanı Menendez, “Dünya tarihindeki en güçlü ittifak ve ABD ulusal güvenliğinin temel bir direği olarak NATO ile olan kaya gibi sağlam bağımızı yeniden canlandırma taahhüdümüzün bir kanıtı olarak bu kararı meslektaşlarım ile beraber sunmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Hazırlanan karar metninde, her iki İskandinav ülkenin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kuruluşlarda oynadığı roller, Avrupa ile ilgili konulardaki tarafsız duruşları; ittifaka katılma nedenleri olarak belirtiliyor.

Karar metni Başkan Biden'ı Senato'nun tedbiri ilerletebilmesi için her iki ülkenin NATO üyeliğini içeren gerekli tüm belgeleri hızla tamamlamaya ve ayrıca NATO üyelerini kendi onay süreçlerini tamamlamaya çağırıyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi de perşembe günü, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik başvurusu için gerekli olan Kongre'nin oylaması konusunda hazırlık yaparak bir oturum düzenleyeceklerini açıkladı.