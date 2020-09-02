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Fındık ihracatında miktar bazında rekor

Türkiye'den 2019-2020 ihracat döneminde 343 bin 561 ton iç fındık ihraç edilirken karşılığında 2 milyar 312 milyon dolar gelir elde edildi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, "2019-2020 ihracat döneminde 343 bin 561 ton iç fındık ihraç edilmiş ve miktar bazında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılarak yeni bir rekor kırılmıştır" dedi

Fındık ihracatı
AA

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül 2019'dan başlayan 2019-2020 fındık ihracat sezonunun 31 Ağustos 2020 tarihi ile sona erdiğini bildirdi.

Sevinç, "2019-2020 ihracat döneminde 343 bin 561 ton iç fındık ihraç edilmiş ve miktar bazında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılarak yeni bir rekor kırılmıştır. Bu ihracat karşılığında ülkemize sağlanan döviz girdisi ise 2 milyar 312 milyon 45 bin 738 dolardır." ifadelerini kullandı.

Bu başarıya ulaşılmasında emeği geçen üreticiler ve sanayicilere teşekkür eden Sevinç, şunları kaydetti:

"Fındık ihracatçıları olarak rekor üstüne rekor kırmanın mutluluğunu yaşarken önümüzdeki dönemde kuvvetle muhtemel Kovid-19'un ikinci dalgası nedeniyle global ölçekte beklenen daralmanın, içinde bulunduğumuz sezonda talep krizi olarak karşımıza çıkması ihtimalinden de bir o kadar tedirginlik duyduğumuzu ifade etmek isterim. Zira talepte yaşanabilecek bir azalma hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız aleyhine sonuçlar doğurabilecek nitelikteki gelişmelerdir."

"Fındık ihracatı ülkemiz genel ihracatı içerisinde önemli bir konuma sahiptir"
Edip Sevinç, fındığın ihracattaki önemine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere, genel ihracatımız içerisinde 2,2 milyar dolar ile küçük bir paya sahip gibi görünmekte olsa da her fırsatta öne çıkardığımız gibi sıfıra yakın ithal girdi içerdiği dikkate alındığında fındık ihracatı net döviz girdisi bakımından ülkemiz genel ihracatı içerisinde önemli bir konuma sahiptir. Esasen, pandemi şartlarının gölgesi altında geçen 2020 yılı 8 ayındaki Türkiye genel ihracatı içerisinde, tüm sektörleri geride bırakarak döviz bazında ihracatını en çok artıran sektörün fındık ve mamulleri sektörü olması ve cari açığımızın finanse edilmesine doğrudan sağladığı katkı sektörün önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir."

Sevinç, fındık sanayicisi, ihracatçıları, üreticiler ve devlete düşen görevlerin olduğuna da işaret ederek, şunları belirtti:

"Fındık sanayici/ihracatçısına düşen görev; ihracatımızın sürdürülebilir bir şekilde artırılmasını sağlamak, üreticilerimize düşen görev, global tüketim için ihtiyaç duyulan miktarda kaliteli fındıkların Türkiye orijinli fındıklarla karşılanmasına imkan verecek şekilde kalite ve verimi artırmak, devletimize düşen görev ise fındığın yüzde 90'a yakın kısmının ihraç edilmekte olduğunu hiç hatırdan çıkarmadan, dünya fındık piyasaları ve ikame ürün piyasalarını değerlendirmek suretiyle alınacak kararların ve uygulanacak politikaların ihracat odaklı olmasına öncelik vermektir."

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