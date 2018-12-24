Türkiye'den yılın 11 ayında yapılan 1 milyar 471 milyon 961 bin 846 dolarlık fındık ihracatının yüzde 38'lik kısmına Trabzon merkezli firmalar imza attı.
AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den yılın 11 ayında 252 bin 59 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 471 milyon 961 bin 846 dolar gelir sağlandı.
Trabzon'da faaliyet gösteren firmalar tarafından da bu dönemde 66 ülkeye 95 bin 321 tonluk fındık ihracatı karşılığında 567 milyon 705 bin 241 dolar elde edildi.
Söz konusu dönemde Trabzon'dan yapılan ihracatta 103 milyon 835 bin 142 dolarla İtalya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 97 milyon 59 bin 455 dolarla Almanya, 68 milyon 918 bin 730 dolarla Fransa izledi.
Bu dönemde ayrıca geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Cezayir, Libya, Hırvatistan, Kosta Rika ve Özbekistan'a da ihracat gerçekleştirildi.
"AVRUPA ÜLKELERİNE YÖNELİK FINDIK İHRACATI YOĞUNLAŞTI"
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık ihracatında Trabzon'un liderliğini sürdürdüğünü söyledi.
Trabzon'dan yılın 11 aylık döneminde 66 ülkeye fındık ihraç edildiğini vurgulayan Gürdoğan, "Bu ülkelerden ilk 3 sırayı İtalya, Almanya ve Fransa oluşturdu. Özellikle çikolata üretiminin ve önde gelen çikolata üretici markaların yoğun olduğu Avrupa ülkelerine yönelik fındık ihracatı yoğunlaştı." dedi.
Gürdoğan, ihracat yapılan ülke çeşitliliğinin arttığına dikkati çekerek, son yıllarda Uzak Doğu ülkelerine yönelik ihracatın da hızlı artış ve gelişme gösterdiğini ifade etti.
"FINDIK İHRACATI YIL SONUNU GÜZEL RAKAMLARLA TAMAMLAYACAK"
Trabzon'un ülke geneli fındık ihracatında her dönem ön planda olduğuna işaret eden Gürdoğan, şunları kaydetti:
"İlimiz fındık tarımının ilk yıllarından itibaren tarihsel süreç içinde ihracatta her daim liderliği elinde bulundurarak, sahip olduğu fındık ihracat tecrübesi ile potansiyelini artırdı. Trabzon fındık ihracatının marka merkezi haline geldi ve bu yılın 11 aylık döneminde Türkiye fındık ihracatının yüzde 38'i tek başına ilimiz tarafından gerçekleştirildi."
Gürdoğan, fındık ihracatının yıl sonunu güzel rakamlarla tamamlayacağına inandıklarını aktararak, Türkiye geneli il bazında fındık ihracatında Trabzon'u, İstanbul ve Ordu'nun takip ettiğini sözlerine ekledi.
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