Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

FİSKOBİRLİK Giresun kalite fındığın kilogramını 17,25 liradan alıyor

AA

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Giresun kalite fındığın kilogramını 17,25 liradan aldıklarını belirterek, "Alım fiyatımız hem serbest piyasa hem de TMO rakamlarının üzerine çıkmış durumda." dedi

FİSKOBİRLİK

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatının 17 liraya yükseldiğini, pazar ile TMO'nun alım fiyatının eşitlendiğini söyledi.

Birlik olarak alımlarda fiyat politikasını serbest piyasaya göre şekillendirdiklerini ifade eden Bayraktar, çiftçilerden, pazarda oluşan rakamın bir miktar üzerinde ürün kabulü gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bayraktar, bugün serbest piyasa ve TMO'da Giresun kalite fındık fiyatının 17 lira olduğunu belirterek, "Birlikte ise 17,25 lira. FİSKOBİRLİK olarak alım fiyatımız hem serbest piyasa hem de TMO rakamlarının üzerine çıkmış durumda. Bize getirilecek her ürüne de talibiz." diye konuştu.

Alımlarda peşin ve emanet sistemi politikasını izlediklerini bildiren Bayraktar, çiftçilerin ürün bedellerini hemen alabilecekleri gibi daha sonra değerlendirmek için ürünlerini emanete de bırakabileceklerini belirtti.

Beklentileri doğrultusunda alımları sürdürdüklerini söyleyen Bayraktar, TMO adına da çiftçilerden ürün kabulü yaptıklarını ifade etti.

Bayraktar, Birlikte levant kalite fındık fiyatının ise 16,75 lira olduğunu kaydetti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye fındık üretimini 776 bin tona çıkardı
İŞ-YAŞAMTürkiye fındık üretimini 776 bin tona çıkardı
Yargıtay'dan emsal karar: İlk kavgayı başlatan işçi kovulur
İŞ-YAŞAMYargıtay'dan iş yerinde kavgaya emsal karar!
'Türkçe tabela kullananlara vergi indirimi gelsin'
İŞ-YAŞAMTürkçe tabelaya vergi indirimi önerisi
Türk çimento sektörü, ihracatı ikiye katlayacak - Haberler
İŞ-YAŞAMTürk çimento sektörü, ihracatı ikiye katlayacak
Türk çayı 10,7 milyon dolar kazandırdı
İŞ-YAŞAMTürk çayı 10,7 milyon dolar kazandırdı
SON DAKİKA! Hızlı tren bilet fiyatında yeni plan - Haberler
İŞ-YAŞAMYHT'de "Business" bilet planı
Marmaray 6 yılda 403 milyon kişi taşıdı
İŞ-YAŞAM6 yılda 403 milyon kişi taşıdı
Kenevir ekim alanı 5 kat arttı
İŞ-YAŞAMKenevir ekim alanı 5 kat arttı
Asgari ücret ne kadar? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ve asgari ücret miktarı 2019
İŞ-YAŞAMAsgari ücret ve AGİ ne kadar?
OECD İstanbul Merkezi kuruluyor
İŞ-YAŞAMOECD İstanbul Merkezi kuruluyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X