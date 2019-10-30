Bayraktar, yaptığı açıklamada, Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatının 17 liraya yükseldiğini, pazar ile TMO'nun alım fiyatının eşitlendiğini söyledi.

Birlik olarak alımlarda fiyat politikasını serbest piyasaya göre şekillendirdiklerini ifade eden Bayraktar, çiftçilerden, pazarda oluşan rakamın bir miktar üzerinde ürün kabulü gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bayraktar, bugün serbest piyasa ve TMO'da Giresun kalite fındık fiyatının 17 lira olduğunu belirterek, "Birlikte ise 17,25 lira. FİSKOBİRLİK olarak alım fiyatımız hem serbest piyasa hem de TMO rakamlarının üzerine çıkmış durumda. Bize getirilecek her ürüne de talibiz." diye konuştu.

Alımlarda peşin ve emanet sistemi politikasını izlediklerini bildiren Bayraktar, çiftçilerin ürün bedellerini hemen alabilecekleri gibi daha sonra değerlendirmek için ürünlerini emanete de bırakabileceklerini belirtti.

Beklentileri doğrultusunda alımları sürdürdüklerini söyleyen Bayraktar, TMO adına da çiftçilerden ürün kabulü yaptıklarını ifade etti.

Bayraktar, Birlikte levant kalite fındık fiyatının ise 16,75 lira olduğunu kaydetti.