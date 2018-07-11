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"Biz de çocukken annemle yazın fıstık kırardık. Benim okumamda, dershaneye gitmemde fıstığın ev ekonomisine bereketi ve lezzeti olmuştu. Geçmişte yaptığımız bu iş hala devam ediyor, ne kadar makineleşirse makineleşsin hanımların yaptığı küçük dokunuşlarla birlikte fıstık farklı bir lezzete dönüşüyor. İşte tam da bu noktada bu kültürü müzede yaşatacağız. Gaziantep’in bir kültürü yaşatılacak. Yerellik, özgünlük bizi farklı kılıyor."