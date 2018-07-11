Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Antep fıstığının tarihini, nasıl yetiştirildiğini, sofralara gelene kadar ne gibi aşamalardan geçtiğini fıstık şeklinde yaptırılan müzede anlatacak.
AA'nın Fıstık Park'ta, Antep fıstığı şeklinde yaptırılan Fıstık Müzesi'nde ziyaretçiler, fıstığın tohumdan fideye, aşılanmasından toplanmasına ve kırılmasına kadar olan süreçleri özel olarak yaptırılan balmumu heykeller eşliğinde görecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, müzede gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep’in eşsiz sofrasına zenginlik kazandıran Antep fıstığının hikayesini Fıstık Müzesi ile anlatacaklarını söyledi.
Şahin, göreve geldiğinde çocukların memleketlerinde fıstığı görmeden büyüdüklerini fark ettiğini, bunun üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla imzaladıkları protokolle 146 bin 865 metrekarelik Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü arazisinin 50 dönümüne Fıstık Park'ı kurduklarını belirtti.
Çocukların burada fıstık ağacı görebildiklerini, fıstıkla alakalı bilgilere ulaşabildiklerini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:
"Dışı fıstık kabuğu şeklinde olan müzemizi tamamlamak üzereyiz. Fıstık Müzesi’nde fıstığın her aşaması anlatılacak. Fıstık çeşitlerinden tutun da nasıl aşılanır, nasıl dikilir, hanımlar nasıl fıstık kırar, fıstık ağacından nasıl menengiç kahvesi yapılır bunları gösteren güzel bir müze olacak.
İnsanlar, müzede fıstığı hissetsin, koklasın, fıstığın lezzetinin farkını görsün istiyoruz. Barak müziğiyle menengiç kahvesi tadıyla fıstığın tadına bakılacağı bir ortamı yaşasın istiyoruz. Bu konuda çalışmalarda sona geldik, inşallah 15-20 gün sonra müzemiz tamamlanacak."
"ÇOCUKKEN ANNEMLE YAZIN FISTIK KIRARDIK"
Şahin, fıstığın Gaziantep'te yaşamın her noktasında olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:
"Biz de çocukken annemle yazın fıstık kırardık. Benim okumamda, dershaneye gitmemde fıstığın ev ekonomisine bereketi ve lezzeti olmuştu. Geçmişte yaptığımız bu iş hala devam ediyor, ne kadar makineleşirse makineleşsin hanımların yaptığı küçük dokunuşlarla birlikte fıstık farklı bir lezzete dönüşüyor. İşte tam da bu noktada bu kültürü müzede yaşatacağız. Gaziantep’in bir kültürü yaşatılacak. Yerellik, özgünlük bizi farklı kılıyor."
Şahin, Fıstık Müzesi'nin tasarımıyla, içeriğiyle dünyada bir ilk olma özelliği taşıdığını kaydetti.
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