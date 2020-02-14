HABERTURK.COM

Google’ın geçen yıl 2.1 milyar dolara satın aldığı San Francisco merkezli giyilebilir akıllı cihaz üreticisi Fitbit, Türkiye’ye Bilkom ile gelecek. Koç Holding şirketlerinden Bilkom, Fitbit’in Türkiye’deki yetkili distribütörü oldu.

Giyilebilir teknoloji ürünlerini dünya genelinde 100’den fazla ülkede ve 39 bin perakende mağazasında tüketiciyle buluşturan Fitbit’in sağlık ve fitness odaklı ürünleri, Bilkom tarafından Türkiye pazarına sunulacak.

İş birliğinin duyurulduğu toplantıda konuşan Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, son yıllarda giyilebilir teknoloji ürünlerinin giderek daha fazla öne çıktığını belirterek, Bilkom olarak bu çerçevede Fitbit’in sağlık ve fitness odaklı ürünlerini portföylerine kattıklarını belirtti.

FITBIT VERSA 2, MART'TA GELİYOR

Fitbit’in ürün portföyü arasında iOS ve Android platformlarıyla uyumlu olan akıllı saat, akıllı bileklik ve takip cihazları bulunuyor. ABD’li şirketin giyilebilir cihazları arasında Fitbit Versa 2, Fitbit Versa Lite, Fitbit Charge 3 ve Fitbit Inspire HR gibi ürünler yer alıyor.

Bu ürünlerden olan Fitbit'in en yeni ürünleri arasında yer alan Fitbit Versa 2 modeli 1 Mart tarihinden itibaren 1499 TL fiyat etiketi Türkiye’de satışa sunulacak.

Bilkom’un Türkiye’de dağıtımını üstlendiği teknoloji ürünleri arasında Fitbit’in yanısıra Apple, Huawei, Asus, Alcatel, DJI, Naztech, Hypergear, Celly ve TCL gibi markalar yer alıyor.

Toplantıda verilen bilgiye göre Bilkom, Türkiye’de 500’ü aşkın ticari iş ortakları kanalıyla 5 binin üzerinde satış noktasında, yılda 1.5 milyon ürünü tüketicilerle buluşturuyor.