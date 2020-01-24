Fiyasko sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Birçok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

FİYASKO NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, fiyasko şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "fiasko, fyasko" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'fiyasko'dur.

FİYASKO NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Bir girişimde başarısız sonuç' anlamına gelen fiyasko, Türkçeye İtalyancadan geçmiştir.