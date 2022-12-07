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Fiyat İstikrarı Komitesi 7'nci toplantısını yaptı

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında 7'nci kez toplandı. Bakan Nebati, "Yıllık enflasyonun, beklentilerdeki iyileşme ile birlikte önümüzdeki dönemde daha da gerileyeceğini öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu

Fiyat İstikrarı Komitesi'nden 7'nci toplantı
Fiyat İstikrarı Komitesi'nden 7'nci toplantı
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DHA

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin yedinci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında gerçekleştirildi. Bakan Nebati toplantıya ilişkin, "Yıllık enflasyonun, beklentilerdeki iyileşme ile birlikte önümüzdeki dönemde daha da gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 7'nci Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

DHA'nın haberine göre; toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öngörüldüğü üzere Ekim ayında tepe noktasına ulaşan yıllık enflasyon, küresel gelişmeler ve aldığımız tedbirler sayesinde Kasım ayından itibaren düşüş eğilimine girmiştir. Piyasadaki enflasyon beklentilerinin son dönemdeki aşağı yönlü seyri, enflasyondaki ataletin zayıfladığına işaret etmektedir. Beklentilerdeki bu iyileşmenin de etkisiyle yıllık enflasyondaki düşüş, Aralık ayından itibaren daha da belirginleşecektir. Komitede, girdi maliyetlerinin yanı sıra gıda fiyatlarındaki görünüm de detaylı olarak ele alınmıştır. Ayrıca, öncelikle dar gelirli ve sabit ücretliler olmak üzere vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak ilave adımlar kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Komitede, kalıcı fiyat istikrarı ve dengeli büyümenin devamı için ihtiyatlı maliye politikalarının yanı sıra selektif kredi uygulamasının sürdürülmesinin önemi ele alınmıştır. Fiyat İstikrarı Komitesi´nde daha önce alınan karar çerçevesinde fiyatların şeffaf bir şekilde izlenmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan fiyat takip sisteminde yasal altyapı çalışmaları tamamlanmış olup uygulamanın kısa sürede devreye girmesi için teknik çalışmalar hızlandırılacaktır. Önümüzdeki süreçte Komite tüm paydaşlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam edecektir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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