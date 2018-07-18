Flamengo - Sao Paulo düellosu

Brezilya Serie A maçında Flamengo ile Sao Paulo, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:45. Flamengo 27 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Sao Paulo 23 puanda ve 3. sırada. Flamengo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sao Paulo, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 523 kodlu maçı oynayanlar; Flamengo galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Sao Paulo galibiyet oranı 3.50. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Flamengo son haftadaki Vitoria müsabasında 1-2 kazandı.

Sao Paulo ise Bahia maçında 1-1 berabere kaldı.

Flamengo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Flamengo, kendi sahasında 10 gol attı, 1 gol yedi.

Sao Paulo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sao Paulo, 8 gol atarken 7 gol yedi.

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