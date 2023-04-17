Flamingolar o kenti mesken tuttu! İlk kafile geldi!

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DHA

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, flamingolar için de önemli konaklama yerlerinin başında geliyor.

VAN GÖLÜ KIYISINA GELDİLER DHA'da yer alan habere göre İran'ın Urumiye Gölü'nden göç ederek Van Gölü Havzası'na gelen ve bir süre burada konaklayarak yavrularını büyüten flamingoların ilk kafilesi bu yıl nisan ayının ortalarında Muradiye ilçesinin Karahan bölgesindeki Van Gölü kıyılarına gelmeye başladı.

453 KUŞ TÜRÜNÜN YARISI BURADA KONAKLIYOR Türkiye'deki 453 kuş türünden yarısına yakınının konaklama ve üreme alanı olan İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü ve göl havzasındaki diğer sulak alanlar, her yıl flamingoların gelişiyle birlikte renkleniyor. Kasım ayına kadar Van Gölü havzasında konaklayacak olan flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte Afrika'ya göç edecek ardından da yine Hazar ve Urumiye bölgesine dönecek.

"BOZULMAMIŞ DOĞAL YAPISI ÇEKİYOR" Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden ilk etkilenecek olan yaban hayvanlarının flamingolar olduğunu ve göçmen kuşların halen havzada besin bulabildikleri için geldiklerini söyledi. Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanların zengin olması ve bozulmamış doğal yapısıyla yaban hayvanlarının tercih sebebi olduğunu belirten Prof. Dr. Aslan şöyle konuştu:

"YAVRULARINI BÜYÜTÜP GÖÇ EDİYORLAR" "Flamingolar Erçek Gölü, Muradiye- Karahan ve Van Gölü Havzası'nın birçok sulak alanlarında görülmekte. Yaban hayvanları, bir yerde gıda ve güvenliğinin bozulduğunu fark ederse gelmezler. Gıda ve güvenlik sağlam yerdeyse ve herhangi bir tehlike yoksa oraya daha çok sayıda gelirler. Flamingolar, Van Gölü Havzası'nı bir ara istasyon olarak kullanmaktadırlar. Daha sıcak bölgelerde üremelerini sağlıyorlar. Van Gölü Havzası'nda bir süre kaldıktan sonra da büyüttükleri yavrularıyla birlikte yine göç ediyorlar. Buradaki barınma işi için de iklim faktörleri, güvenlik ve gıda etkili olmaktadır.

"KASIM AYININ BAŞINA KADAR KONAKLIYORLAR" Havza bunları sağladığı için de filamingolar gelmeye devam ediyorlar. Flamingolar, genelde şubat ayı sonlarında gelip kasım ayının başına kadar bölgemizde konaklamaktadırlar. Bazı yıllarda daha çok flamingo Van Gölü Havzası'na geliyor ve burada da sulak alanlara dağılıyorlar. Bu yıl flamingoların nisan ayında gelmesinin sebebi, yaşadıkları bölgelerde olumsuzluklarla karşılaşmaları ve bu bölgenin daha müsait olmasından kaynaklanıyor."

"BU YIL DAHA ÇOK SAYIDA FLAMİNGO GELDİ" Prof. Dr. Aslan, geçen yıla göre bu yıl daha çok flamingonun geldiğini de anlatarak, "Geçmiş yıllarda şubat aylarında da geldikleri oldu. Bazen de iklim çok ılıman gittiğinde flamingolar buradan hiç göçmeden kafilelerin burada kaldıkları da var. Bu yıl iklim yapısını düşündüğümüz zaman bir anda çok sayıda flamingo geldi. Bu da bize erken gelmiş gibi gelebilir. Ama, genelde Van'da şubat ayının sonu ile kasım ayının başına kadar flamingo görmek mümkündür" dedi.