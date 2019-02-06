Resim depolama ve video hosting sitesi Flickr, platform üzerinde her profile sunduğu 1 TB’lik (terabaytlık) depolama alanının azaltılacağını ve profillerdeki 1000 adetin üzerindeki fotoğrafların silineceğini duyurdu.

Yeni kurallar çerçevesinde kullanıcılar, yıllık veya aylık abonelik modeli ile daha fazla depolama alanına sahip olabilecek. Flickr’ın ücretsiz versiyonunda en fazla 1000 adet fotoğrafın yüklenmesine izin verilecek. Flickr pro adı verilen yeni pakette ise aylık abonelik ücreti 6.99 dolar, yıllık abonelik karşılığındaki aylık ücreti ise 4.99 dolar olacak.

Ücretsiz kullanmaya devam etmek isteyenler için ise 5 Şubat 2019 tarihinden itibaren 1000 içerik sınırının üzerinde olan kullanıcıların içerikleri, en eskiden başlayarak bu sınıra ulaşıncaya kadar silinecek.

Söz konusu değişiklikler, geçen yılın kasım ayında Flickr´ın hüküm ve koşullar kısmında duyurulurken, milyarlarca fotoğrafın depolanmasının oluşturduğu "sarsıcı" masraflar sebebiyle eski iş modeline geri dönülme kararı verildiği belirtildi.

FACEBOOK İLE AYNI YIL AÇILDI

Flickr, bu değişiklikle ilgili olarak 2018 yılında yaptığı açıklamada, kullanıcılarının yüzde 97’lik kesiminin platformda, 1000 fotoğrafın altında depolama yaptığını duyurmuştu.

Başka bir fotoğraf hosting sitesi olan SmugMug, 2018 Nisan ayında Flickr´ı Verizon'dan satın almıştı. 2004 yılında (Facebook ile aynı yıl) açılan Flickr’ın dünya genelinde 60’dan fazla ülkede aylık aktif 100 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor.