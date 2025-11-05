Habertürk
Habertürk
        'Fora' Tiyatro Festivali'nde perdelerini açtı

        'Fora' Tiyatro Festivali’nde perdelerini açtı

        Şerif Erol, Şenay Gürler, Kubilay Aka, Aslı İnandık, Şükran Ovalı ve Eray Karadeniz'in yer aldığı oyuncu kadrosu, Hikmet Hükümenoğlu'nun metni, rejisi ve sahne tasarımı ile dikkat çeken "Fora", 29. İstanbul Tiyatro Festivali'nde perdelerini açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 14:10 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:10
        'Fora' Tiyatro Festivali'nde perdelerini açtı
        Luz Creative yapımı, yazar Hikmet Hükümenoğlu’nun kaleme aldığı, Mert Öner’in yönettiği yeni oyun Fora, seyirciyle buluştu. Yapımcılığını deneyimli isim Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği oyunun kadrosunda tiyatronun usta isimleri Şerif Erol ve Şenay Gürler ve yeni neslin yetenekli yıldız oyuncuları Kubilay Aka, Aslı İnandık, Şükran Ovalı ve Eray Karadeniz yer alıyor.

        29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Kadıköy ParibuArt’ta prömiyer yapan oyun, seyirciden tam not aldı. Oyun boyunca seyircinin kahkahalarla izlediği Fora, aile bağlarını, kuşak çatışmalarını, bireylerin kendini bulma çabasını mizahi ve dokunaklı bir dille anlatıyor. Sahnede yolculuğuna yeni başlayan Fora, tek mekân ve tek zaman diliminde geçen tempolu kurgusuyla öne çıkıyor. Fora sezon boyunca farklı sahnelerde seyirciyle buluşacak.

        FORA OYUNU KASIM-ARALIK PROGRAMI

        18 Kasım Salı, 20:30- Maximum Uniq Hall

        23 Kasım Pazar, 20:30 -Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

        2 Aralık Salı, 20:30 -DasDas Sahne

